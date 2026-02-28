[Review] Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition – Nintendo Switch 2 Edition – een teleurstelling

Vorig jaar verscheen Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition, een flink vernieuwde versie van een game die oorspronkelijk voor de Wii U verscheen. Voor die versie was ik erg positief met maar liefst een 9.3 voor de game. Nu kunnen spelers voor € 4,99 upgraden naar een Nintendo Switch 2 Edition of een gloednieuwe editie kopen voor € 64,99. Is dit het waard of niet?

Ik ga voor deze review niet weer de hele game uitleggen en reviewen. In de kern is de game namelijk natuurlijk nog hetzelfde, maar dan met wat grafische aanpassingen. Mocht je nog echt niets over het spel weten, kijk dan vooral ook even naar de review van de Switch-versie. De game is namelijk zeker niet voor iedereen.

Top voor de framerate en jammer voor de wereld

Monolith Soft staat enorm bekend dat ze alles uit een systeem weten te persen. De Xenoblade-games zijn op iedere console de mooiste games, dus een Switch 2 Edition was dan ook een aankondiging waar flink op gehoopt werd. De verwachting bij mij lag dan ook dat er iets meer werd toegevoegd dan alleen een grafische update, maar 4K en 60 fps was in elk geval al een goede stap.

Helaas blijkt na weer wat uren op planeet Mira te hebben rondgebracht dat ik voor het eerst teleurgesteld ben in Monolith Soft. Het is niet dat de game opeens onspeelbaar is, nee dat zeker niet. Sommige spelers zullen zelfs enorm kunnen genieten van deze versie. De framerate is namelijk een erg stabiele ervaring en dat is juist perfect voor een game als dit.

Nee, het probleem ligt in de resolutie. In scènes en wanneer je stilstaat en op een afstandje kijkt, is de game echt wel een stukje mooier geworden. Het is echter wanneer je beweegt dat je merkt dat de textures niet mooi zijn. Ook dicht bij rotsen zie je overduidelijk dat de textures er raar uitzien en dat is eeuwig zonde. Voor ik deze review afmaakte, heb ik Nintendo nog gevraagd of er iets bekend is of er plannen zijn om dit te verbeteren. Helaas was hier nog niets over bekend, maar is zeker iets wat in mijn ogen echt opgelost moet worden voor een upgrade van € 4,99. Zeker aangezien er ook gratis updates zijn geweest, al zorgen die niet dat de game native op Switch 2 draait, ben ik van de meeste daarvan meer onder de indruk.

De prijs an sich

Kijk mocht alles goed gewerkt hebben dan was ik echt niet van mening dat € 4,99 te veel is voor een flinke upgrade voor een nieuw systeem. Nu vind ik het ergens een rare keuze wel aangezien andere games ook zulke upgrades hebben gehad, maar die waren vooral gratis. Het verschil hier is echter dat de game native draait via de Switch 2 en daardoor ook stabieler moet kunnen draaien. Daarom is het ook zo jammer dat het grafisch zo tegenvalt. Mocht dit ooit geüpdatet worden, dan kan ik zeker zeggen dat ik het de prijs waard zou vinden.

Blijft een topgame

Hoewel Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition echt wel een geweldige ervaring blijft, is deze review vooral geschreven om te kijken of het de vijf euro waard is voor de upgrades. En helaas zorgt dat voor het lage cijfer van deze review. Vergeleken met de eerdere Switch-versie ben ik niet onder de indruk van de nieuwe versie. Grafische updates zijn goed aan de kant van framerate, maar qua resolutie zorgt het juist voor erg lelijke textures.