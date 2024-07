[Review] MACHI KORO met iedereen – Digitaal dobbelplezier!

Tussen de vele (bord)spellen die er de laatste jaren uit zijn gekomen, zitten een aantal grote hits. Denk bijvoorbeeld aan Ticket to Ride, Wingspan en Machi Koro 2. Deze laatste is een vervolg op het bekende Machi Koro dat al ruim tien jaar oud is. Tot nu toe was er nog geen enkele digitale variant van Machi Koro. Sinds begin deze maand is er eindelijk een Switch-game van verschenen. MACHI KORO met iedereen bevat zowel Machi Koro als Machi Koro 2. In onze review lees je of de Switch-game een net zo’n grote hit is als het fysieke spel.

Machi Koro

Van origine is Machi Koro een Japans dobbelspel. Het doel is om de vier bezienswaardigheden te kopen voor je tegenspelers dat gedaan hebben. Om voldoende geld te verzamelen om die bezienswaardigheden te kopen, moet je gebouwen bouwen. Deze gebouwen kunnen bijvoorbeeld staan voor een graanveld of een café en leveren pas geld op als je het aantal ogen dat op die gebouwenkaart staat afgebeeld gooit.

Een beurt verloopt als volgt: als eerste gooi je met de dobbelsteen of soms zelfs twee dobbelstenen. Afhankelijk of je een of meerdere kaarten hebt die het aantal ogen matcht, krijg je geld. Vervolgens mag je een gebouw kopen. En dan is jouw beurt alweer voorbij. Kaarten kunnen bovendien niet alleen in jouw eigen beurt geld opleveren. Sommige kunnen namelijk geld van de tegenstander afpakken als ze een bepaald aantal ogen gooien of leveren altijd geld op als het aantal afgebeelde ogen gegooid wordt ongeacht wie zijn beurt het is.

Machi Koro 2

Machi Koro 2 is een stuk beter gebalanceerd dan het eerste deel. Zo zijn de regels anders en komt er veel meer bij kijken om te winnen. Naar mijn mening is deze daarom ook leuker om te spelen. Vooral omdat er meer tactiek bij komt kijken. Tegenspelers kunnen nogal in de weg zitten als ze bepaalde kaarten in bezit hebben. Daarbij verschillen de kaarten op het speelveld in elk potje, waardoor je niet telkens dezelfde tactiek kunt gebruiken. Al blijft het qua tactiek nog redelijk meevallen, want Machi Koro en het vervolg zijn ontzettend toegankelijk voor iedereen. Niet alleen vanwege de simpele regels, maar ook vanwege de ondersteuning van de Nederlandse taal.

Het spel is namelijk volledig Nederlandstalig en heeft alle termen uit het dobbelspel overgenomen. Dat laatste is natuurlijk ontzettend belangrijk. De meeste mensen zullen via het dobbelspel kennisgemaakt hebben met de reeks en vervolgens de digitale variant kopen. Dan zou het niet best zijn geweest als de termen niet overeenkomen. Gelukkig hebben ze daar voldoende aandacht aan besteed.

Multiplayer

De game bevat zowel lokale als online multiplayer. Lokaal kan je met tot vier spelers op één Switch of ieder op zijn eigen apparaat een potje spelen. Hiermee bewijst de game zich onmiddellijk als ideaal spelletje voor wat vermaak met familie en/of vrienden. Niets is fijner dan om wat op te starten en een laagdrempelig competitief spel te spelen. Ik verwacht dat ik daar de komende tijd het meeste plezier uit ga halen.

Online is MACHI KORO met iedereen echter zo goed als dood. Ja, je vindt soms wel tegenstanders, maar veel te weinig. Een spel als dit is gebaat bij een actieve groep spelers. Niet iedereen heeft altijd maar mensen in de omgeving om samen mee te spelen. In zulke gevallen wil je online kunnen gamen. En ja, dat gaat hier met horten en stoten. Desondanks kan je in je eentje je wel voldoende met deze game vermaken. De computer is gelukkig niet geheel achterlijk en maakt het interessant genoeg om potjes te blijven spelen.

Ik vermoed zelf dat de hoge adviesprijs van €24,90 niet meehelpt om dit probleem op te lossen. Het is een vrij hoge drempel om MACHI KORO met iedereen te kopen. Hopelijk komt er ooit een goede aanbieding waardoor meer mensen dit spel kopen zodat online een goede impuls krijgt, want dat verdient de game absoluut. Mocht je trouwens twijfelen over de aanschaf, er komt binnenkort een demo in de Nintendo eShop beschikbaar. Daarbij heeft uitgever Grounding aangegeven dat ze de game nog met updates willen ondersteunen. Zo zal er binnenkort een update verschijnen om wat kleine problemen op te lossen en zo de spelervaring te verbeteren.