[Release Radar] Deze games verschijnen er in week 41

In onze rubriek de Release Radar zetten we alvast de releases van aankomende week op de Nintendo Switch en Nintendo Switch 2 voor je op een rijtje. Uit de grote hoeveelheid spellen kiezen we vervolgens een paar die ons oog pakken, welke je uiteraard hieronder kunt lezen. Zit er niets voor je tussen? Dan vind je onderaan dit artikel een overzicht van alle games die volgende week verschijnen.

Naar welke game(s) kijk jij persoonlijk enorm uit?

Absolum

Prijs in de Nintendo eShop: €24,99 – 9 oktober

In Absolum neem je het op tegen de kwaadaardige Crimson Order. De game is een zogenaamde arcade beat-em-up, maar heeft tegelijkertijd ook roguelite-elementen. Een ‘rogue-em-up’, zou je kunnen zeggen. Je verkent Talamh, een door magie verscheurde wereld. Sun King Azra sloeg zijn slag in de ontstane chaos en greep de macht, die hij handhaaft door middel van zijn loyale Crimson Order. Jouw tegenstanders dus. Tovenaars zijn tot slaaf gemaakt en steeds meer land wordt ingenomen door de op macht beluste Azra. Maar hier kom jij om de hoek kijken. Je speelt in Absolum als een aantal strijders, elk met hun eigen unieke vaardigheden en vechtstijl. Dit doe je in je eentje, of samen met een vriend in lokale en online co-op.

Disgaea 7 Complete [S1 & S2]

Prijs in de Nintendo eShop: €69,99 – 10 oktober

Heh? Is deze game niet al beschikbaar voor de Switch? Jazeker. Disgaea 7: Vows of the Virtueless kwam in oktober 2023 naar de NIntendo Switch. Het gaat hier om een nieuwe definitieve versie, waar onder andere alle later gebrachte DLC ook bij zit. Maar daar eindigd het niet! Naast alles wat je weet van Disgaea 7 zit de game boordevol nieuwe functies en content, waardoor het ook voor iedereen die de game al heeft interresant wordt om terug te keren. Daarnaast is er ook een Switch 2 versie beschikbaar.

Het verhaal van Disgaea 7 neemt je meer naar de demonische wereld Hinomoto, welke sterkt aan het veranderen is. De dagen van de nobele krijgers lijkt geteld, en temidden van deze chaos vormen de luie krijger Fuji en de bushido-fangirl Pirilika een onwaarschijnlijk team. Ga de strijd aan met een tiranniek regime terwijl ze onderweg ontdekken dat ze misschien wel meer eer en verlossing hebben dan ze zelf dachten.

Little Nightmares 3 [S1 & S2]

Prijs in de Nintendo eShop: €39,99 – 10 oktober

Het is eindelijk tijd voor het nieuwste deel in de angstaanjagende Little Nightmares series, Little Nightmares III. Wie de game het afgelopen jaar in de gaten heeft gehouden weet dat het verschillende keren uitgesteld is, maar nu kunnen we dan eindelijk met de titel aan de slag. In dit nieuwe deel van de horror series volg je Low and Alone, terwijl ze op zoek gaan naar een pad dat hen uit het “Niets” kan leiden. Ze zitten gevangen in de “Spiraal”, een cluster van verontrustende plaatsen. De twee vrienden zullen moeten samenwerken om te overleven in een gevaarlijke wereld vol gruwel en waanideeën. Alsof dit nog niet genoeg gruwel is, dienen de twee nieuwe helden ook te ontsnappen aan de greep van een nog grotere dreiging die op de loer ligt in de schaduwen. Wij mochten de game al eens proberen, hier kun je onze preview lezen.

Wat verder verschijnt in de week van 6 tot en met 12 oktober

6 oktober – Wild West Shooter

7 oktober – Sonic Wings Reunion

7 oktober – Dawnfolk

7 oktober – Battle Suit Ages

7 oktober – Survival Zombie

8 oktober – Lost in Fantaland

8 oktober – Super Mining Mechs

8 oktober – Mystic Pathway: Crystal Quest

9 oktober – Bye Sweet Carole

9 oktober – We Were Here -Together-

9 oktober – Garden of the Greek Gods

9 oktober – Yooka-Replaylee [S2]

9 oktober – Xenotilt”: Hostila Pinball Action

9 oktober – Just Place Brain Training One Shot

9 oktober – Tameshi

9 oktober – Lapin

9 oktober – ROPOKO for Nintendo Switch

9 oktober – And Then There Was No Light

9 oktober – Rise of Eterna II

9 oktober – Wicked Witches: Battle Puzzle 2048

9 oktober – Cats & Seek Kyoto

9 oktober – Korean Drone Flying Tour Ammyeon Temple

9 oktober – Lost Eidolons: Veil of the Witch

9 oktober – Cross Pix 4

9 oktober – EGGCONSOLE ‘Haja No Fuuin’ PC-8801

9 oktober – Neffy – Moonlight Labyrinth X-

9 oktober – Color Breakers 2

9 oktober – Nora in Search of Hidden Ingredients

9 oktober – AxoBubble

9 oktober – Flower Spinner Puzzle

9 oktober – Meganoid Chronicles

9 oktober – Colorizing Collection 1

10 oktober – Garden of the Greek Goddesses

10 oktober – Barbie Horse Trails

10 oktober – Snoopy & The Great Mystery Club

10 oktober – Snoopy & The Great Mystery Club – Deluxe Edition

10 oktober – Next of Kin: Fidelity

10 oktober – Scurge Hive

10 oktober – Bike Runner

