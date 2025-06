[Review] Date Everything! – Ik date met een voorwerp?!

Het is inmiddels wel bekend dat ik graag visual novels speel en op zijn tijd een absurde game kan waarderen. Toen Date Everything! werd aangekondigd, wist ik onmiddellijk dat dat de game voor mij zou zijn. Het zou humor combineren met verhalen zoals je in een visual novel mag verwachten. Dat je daarbij dan ook nog eens met alledaagse voorwerpen mag daten was de kers op de taart. Voor ik begon wist ik al dat ik me klaar moest maken voor een hoop absurditeit. En ja, die verwachting is zeker ingelost. Lees snel verder voor onze review van Date Everything! en ontdek of deze game de moeite waard is.

Date Everything! komt op 17 juni 2025 uit op de Nintendo Switch. De game is nu voor te bestellen in de Nintendo eShop met een 10% korting tot en met 16 juni 2025. Daarna zal de game weer €29,99 kosten.

Een mysterieuze bril

Op jouw eerste werkdag verwacht je een hoop te gaan leren. Echter, het enige wat je leert is dat je al gelijk ontslagen bent! Maar dan is daar jouw redder in nood: een mysterieuze hacker. Deze hacker praat met je en vertelt je verwarrende zaken. Bovendien levert hij per direct een mysterieuze bril af per drone voor je voordeur. Wanneer je de bril opzet verschijnt er pardoes een vrouw in je huis. Zij vertelt je dat je hartjes moet afvuren op voorwerpen. En zie daar: Dateables! De voorwerpen veranderen in bloedaantrekkelijke personen.

Door met de Datebles te praten ontdek je hun verhalen. Ze lijken in eerste instantie los van elkaar te staan, maar steeds meer ontdek je verbanden en ontstaan er interacties tussen ze. Het lijkt net een wereld op zich. Tevens kan jij jouw band met elk van hen versterken door met ze te praten. Door keuzes te maken tijdens de gesprekken beïnvloed je hoe de relatie tussen jou en hen wordt. Uiteindelijk kan het leiden tot liefde, vriendschap of haat. En met honderd Dateables blijft er dus constant wel wat te spelen!

Die honderd stuks is zowel een voor- als nadeel. Aan de ene kant is het geweldig dat er zo ontzettend veel personages zijn, maar aan de andere kant lijdt het verhaal er wel onder. Dat komt doordat het gewoon niet gelukt is om elk personage het verhaal te geven dat ze verdienen. Hierdoor heeft de ene Dateable een diepgaand verhaal met interacties met andere personages en de ander is na een paar woorden al klaar.

Tijdens gesprekken krijg je regelmatig de optie om een reactie uit te kiezen. Hiermee beïnvloed je de gesprekken en uiteindelijk leidt dat dus tot een van de drie eindes. Af en toe kom je ook een keuze tegen die je alleen kan kiezen als je een bepaalde hoeveelheid punten hebt van een stat. Door eindes te bereiken verbeter je namelijk je stats en krijg je weer meer keuzes.

Belangrijk om te vermelden is dat de game zeer inclusief is. Waar je ook van houdt, er is altijd wel een personage dat dat representeert.

I’m Abel, and I’m your table

Laat ik met de de deur in huis vallen: de humor is absurd. Het spel was nog maar net begonnen en ik moest al lachen om de namen van de personages, zoals Betty het bed, en hoe de teksten geschreven waren. Het voelt als een soort poëzie waarbij de makers geprobeerd hebben de persoonlijkheid van de personages in hun taal te verwerken. Zo heb je Lux de lamp die een influencer is, of nee INFLUNCER. Jij bent te min voor hem en dat maakt hij je nogal duidelijk. Doordat alle karaktertrekken zo enorm vergroot zijn kan het ook ‘too much’ worden. Hoewel ik het zelf bleef waarderen, kan ik goed inzien dat dat niet voor iedereen zal gelden. Bovendien is de humor aan de flauwe kant, wat ook weer net je stijl moet zijn. Persoonlijk vond ik het alleen maar mooi, want ik kreeg er een grote glimlach van op mijn gezicht.

Rijm komt daarbij heel vaak voor en er worden ook regelmatig niet zulke alledaagse Engelse woorden bij gebruikt. Mocht je Engels dan niet top zijn, dan kan het pittig zijn om alles te volgen. De Engelse voice-acting helpt daarentegen wel om altijd het gevoel over te brengen, waardoor je nooit in het ongewisse blijft zitten over wat ze nou bedoelen. Met een cast van hier tot gunter is het niet gek dat ze alle honderd uniek aanvoelen. Wat mij betreft is dat ook de kracht van de game en zelfs de ster.

Ik heb het nu al die tijd gehad over de gesprekken met Dateables, maar nog niet over hoe je ze nou vindt. Dat gaat op een aparte manier. In eerste persoonsperspectief loop je door je huis. En nee, naar buiten mag je niet met die bril op! Wanneer je een voorwerp lichtjes omlijnt ziet, kan je er hartjes op vuren. Vervolgens komt het voorwerp tot leven en kan je ermee praten. In het begin heb je slechts vijf charges per dag en dan is het alweer bedtijd. Soms kan dat best hinderlijk zijn als je nieuwe Dateables wil vinden en tegelijkertijd opnieuw wil praten met al ontdekte Dateables. Soms vragen ze namelijk om de andere dag terug te keren voor het verhaal vervolgd wordt.

Als hulpmiddel is er op je in-game mobiel de app Roomers. Die helpt je door hints te geven over nieuwe onontdekte Dateables. Mocht je dus niets nieuws kunnen vinden, dan kan het zinvol zijn om hier eens naar te kijken. Bovendien is er een overkoepelend verhaal. Want ja, wie is toch die hacker en waar komt deze bril vandaan?

Visueel gezien is Date Everything! helemaal geweldig. Het ziet er over de top uit en er blijven maar toffe personages verschijnen. Echter, op de Nintendo Switch 2 zijn er wat problemen met de scherpte. De tekst is redelijk wazig en ook de personages hebben eronder te lijden. Op tv en op de Switch 1 heb ik deze problemen niet opgemerkt. Hopelijk wordt het nog met een update aangepakt.