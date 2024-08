[Review] The Villainess Is Adored by the Prince of the Neighbor Kingdom – Slechte vertaling

The Villainess Is Adored by the Prince of the Neighbor Kingdom...

Het isekai-genre met daarbij reïncarnatie wordt de laatste tijd veelvuldig gebruikt. Eén daarvan is The Villainess Is Adored by the Crown Prince of the Neighboring Kingdom. Met inmiddels light novels en manga is het best wel een succes te noemen. Op 6 augustus kwam The Villainess is Adored by the Prince of the Neighbor Kingdom uit op de Nintendo Switch. Deze game is gebaseerd op de eerste drie volumes van de light novel van The Villainess Is Adored by the Crown Prince of the Neighbouring Kingdom. Of de game onze otome-harten weet te veroveren, lees je in onze review.

Belabberde vertaling

Een belangrijk aspect van een visual novel is de Engelse vertaling. Zonder een goede vertaling is het spel nergens. Helaas is de vertaling in The Villainess Is Adored by the Prince of the Neighbor Kingdom niet best. Of beter gezegd, belabberd. Hoewel het nog leesbaar en duidelijk genoeg is met wat ze bedoelen, is het geen goed Engels. Het is eerder vergelijkbaar met een vertaling die door de computer is gemaakt of iemand die niet de Engelse taal machtig genoeg is. De zinnen springen van de hak op de tak. Daarbij voelt het niet als een verhaal of vloeiend geheel, meer als een opsomming van zinnen. Een beetje zoals je in kinderboeken tegenkomt.

Alsof dat nog niet het ergste is, zijn er ook regelmatig woorden die ronduit verkeerd zijn of missen er letters of woorden. Of wat dacht je van alle grammaticale fouten die er worden gemaakt. Voor mij bedierf dat een deel van het plezier. Als er gewoon geen goede vertaling is, dan houdt het helaas snel op. Het verhaal mag dan nog zo goed of leuk zijn, maar het moet wel prettig leesbaar zijn.

Ik kan nog wel uren doorgaan over de vertaling, maar het beste is het om zelf de demo te downloaden uit de Nintendo eShop en zelf een oordeel te vormen. Voor iedereen zal het verschillend zijn of ze hier wel of niet doorheen kunnen kijken. Persoonlijk zou ik het voor de stevige prijs van €39,99 afraden om hier nu je geld aan te besteden. Mocht OperaHouse de vertaling nog verbeteren met een update, dan kan de situatie altijd nog veranderen. Voor nu is het echt niet goed genoeg en gewoon zwaar ondermaats.

Isekai met reïncarnatie

Het verhaal lijkt heel erg op My Next Life as a Villainess: All Routes Lead to Doom! ~Pirates of the Disturbance~. Dat is een andere otome-game op de Nintendo Switch die eind vorig jaar verscheen. In beide games gaat het om een vrouw die is overleden en is gereïncarneerd als de slechterik in een otome-game die ze in haar menselijke leven speelde. Hier in The Villainess Is Adored by the Prince of the Neighbor Kingdom zal de hoofdpersoon als Tiararose alle voorbestemde eindes moeten zien te voorkomen om zelf een happy ending te krijgen. Ze is namelijk voorbestemd om met Hartknight te trouwen. Echter, ze weet dat hij de verloving wil afbreken tijdens een groot feest. En dan wanneer het moment daar is, blijkt alles toch net iets anders te gaan. Aquasteed, de prins van een naburig land, heeft namelijk een oogje op haar en wil haar met alle liefde de zijne maken. Maar ja, zolang ze verloofd is met de kroonprins mag dat natuurlijk niet.

Echt wie heeft die namen bedacht… Dat was mijn eerste reactie na geschrokken te zijn van de vertaling. Hartknight, Aquasteed, Tiararose, het klinkt zo raar. Gelukkig zijn het maar namen en wen je er zo aan. Het verhaal zelf is allemaal niet heel bijzonder. Zo zijn er geen hele bijzondere twists en is er ook geen spanning. Daarentegen is het wel ontzettend vrolijk en kon het mij meer bekoren dan verwacht. Het is net zo’n heerlijke vrolijke game wat je weleens kan gebruiken. In twee dagen was ik dan ook door de game heen, want het was heerlijk om te spelen. Het luchtige en simpele is iets wat soms net klikt.

Vrij lineair

De game bestaat uit drie volumes en bevat vier bonusverhalen die je kunt vrijspelen. Daarbij heeft elk volume drie keer een CG die verschilt afhankelijk van je keuze. Normaal is het wel wat lastiger, maar hier is het nogal simpel om te behalen. Je hoeft namelijk totaal niet moeilijk te doen met de keuzemomenten, want de bovenste is altijd roze, de middelste blauw en de onderste geel. Dan is het relatief makkelijk om ze te behalen.

Om nog verder uit te leggen wat een verschil in CG’s betekent: aan het eind van elk volume zit er een scène tussen die net wat anders is en een ander CG gebruikt. Het einde verandert er niet door. Je bent altijd voorbestemd om met de love interest Aquasteed te eindigen. Mocht je dus verwacht hebben in deze otome zelf invloed te hebben op met wie je eindigt, dan moet ik je teleurstellen. Er is één LI en daar houdt het mee op. Het verhaal is dus nogal lineair te noemen.

Onmisbare features

In visual novels en al helemaal otome-games zijn er altijd een aantal onmisbare features. Denk aan een skip-knop, een knop om naar het volgende keuzemoment te springen, autoplay en nog veel meer. De skip-functie is echter belabberd uitgevoerd. Hij is traag en stopt niet bij nieuwe tekst. Dat is toch wel echt het minimale dat je mag verwachten en daarom een belangrijk minpunt. Enige voordeel is nog wel dat er weinig door te zappen valt, want het gaat slechts om scène-variaties waarvoor je die wilt gebruiken.

Desondanks heb ik me er groen en geel aan geërgerd, omdat ik de game op 100% wilde halen. Uiteindelijk is me dat in zo’n 10 uur gelukt, maar dat had sneller geweest als de skip-knop naar behoren werkte. Naast dat het zelfs de nieuwe tekst oversloeg was het tergend traag.

Volledig Japans ingesproken

Om met een positieve noot af te sluiten: de gehele game is in het Japans ingesproken. Ja, zelfs Tiararose! In de meeste otome-games is de hoofdpersoon niet ingesproken, wat altijd best jammer is. Dat Tiararose in The Villainess Is Adored by the Prince of the Neighbor Kingdom wel geluid maakt is heerlijk om mee te maken. Dat zouden veel meer games moeten doen.

Ook is de art prachtig om te zien. Het is gedetailleerd, prachtig en ontzettend fantasierijk. Het is een genot om daarnaar te kijken. Daarbij zijn de CG’s van hoge kwaliteit. Het is dus niet alleen maar kommer en kwel in deze game.