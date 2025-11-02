Final Fantasy 7 Remake-ontwikkelaar heeft veel vertrouwen in Switch 2-port

De regisseur van de Final Fantasy 7 Remake sprak over de Switch 2-versie van de game en gaf aan veel vertrouwen te hebben in het project. Zo sprak Screen Rant onlangs met Hamaguchi de regisseur van de game. Tijdens het interview vertelde hij het volgende: “Ik kan met vertrouwen zeggen dat ik denk dat deze Switch 2-versie van Final Fantasy 7 één van de voorbeeldige HD-games voor Switch 2-ports gaat worden. Ik wil dat spelers dit zelf gaan zien en beoordelen. We brengen aan het eind van het jaar een demo uit.”

Goed nieuws dus voor de mensen die erg uitkeken naar deze port. De meningen over Switch 2-ports zijn momenteel erg verdeeld. Zo werden de Switch 2-ports van Cyberpunk 2077, Star Wars Outlaws en Split Fiction erg goed ontvangen, maar waren de geluiden over Elden Ring op Gamescom veelal negatief. De Switch 2-versie van Final Fantasy 7 Remake verschijnt op 22 januari voor de Switch 2. Ben jij van plan om met deze port aan de slag te gaan? Of heb je hem op andere platformen al ervaren? Laat het weten in de reacties!