[Review] Yakuza Kiwami 1 & 2 (Switch 2) – doldwaze maffia-avonturen

Het is alweer een paar maanden geleden dat ik Yakuza 0 heb gereviewd. Nu zijn Yakuza Kiwami 1 en Yakuza Kiwami 2 verschenen voor de Switch 2 en heb ik die dan ook goed getest. De games heb ik beiden kunnen testen en gelukkig weten ze de kwaliteit van 0 verder te zetten. Nu is Kiwami 1 wel al eens voor de originele Switch verschenen, maar als je die versie nog niet hebt, is dit mogelijk een goede optie. Het tweede deel werkt bovendien ook uitstekend.

Wie kent de Yakuza-serie ondertussen niet? De games zijn in de kern beat ‘em ups die het verhaal van Kazama Kiryu volgen in de eerste zes delen van de franchise en de prequel Yakuza 0. Met Kiwami en Kiwami 2 zien we de eerste twee games die zijn verschenen volledig hermaakt terugkeren, waardoor we het begin van de ondertussen beruchte Kiryu opnieuw kunnen beleven of juist voor het eerst. Het derde deel verschijnt binnenkort ook als remake.

Qua verhaallijn volgt het spel goed Yakuza 0 op. Zo komt Kiryu in deze game net uit de gevangenis voor de moord waar hij in deel 0 voor wordt geframed. Kiryu wil genieten van zijn vrijheid, maar door onrust in zijn omgeving voelt hij zich genoodzaakt weer terug te keren naar de gevaarlijke wereld van de yakuza om onder andere zijn vriendin te vinden. In het tweede deel is de man al volledig uit het circuit, maar wordt wéér teruggeroepen om te helpen met het zoeken van een nieuw kopstuk voor zijn oude organisatie. Dit om een oorlog tussen zijn oude organisatie en een rivaal tegen te gaan.

De gameplay is erg gelijkend aan Kiwami 0, met dezelfde soort gevechten en opbouw van hoe je verder in het verhaal komt. Wat erg goed gedaan is in het eerste spel, is de manier waarop Kiryu aan het begin redelijk zwak is, maar al snel steeds meer kracht krijgt. Waar games in series je vaker van 0 laten beginnen, wordt er niet altijd een reden gegeven. Hier dus gelukkig wel. De gevechten zijn bovendien vloeiend en blijven heerlijk wegspelen.

Uitstekende worldbuilding

De personages in beide games zijn uitstekend geschreven met veel over-de-top humor. Dat terwijl het toch een vorm van serieusheid behoudt. Niet alleen heb je serieuze gedeeltes van de verschillende games, maar ook weer genoeg andere dingen te beleven. Zo heb je twee gebieden die vooral voorkomen: Kamurocho en Sotenbori, ieder met een eigen sfeer. De gebieden zien er prachtig en kleurrijk uit en profiteren optimaal van de kracht van de Switch 2.

Natuurlijk zijn ook weer veel extra activiteiten terug. Van karaoke en darts of vermaak je in de batting cages. Deze minigames zijn verrassend diepgaand en voegen een laagje menselijkheid toe aan de normaal erg serieuze Kiryu. Het zijn heerlijk luchtige momenten van ontspanning die zeker aan te raden zijn. Zeker om ervoor te zorgen dat de gebruikelijke gameplayloop niet te eentonig wordt.

Verbeteringen bij de Switch 2

De Switch 2-versie heeft tegenover de originele Switch verschillende verbeteringen ontvangen. Er zijn wat quality-of-life-verbeteringen, zoals meer taalopties, en de laadtijden zijn wat korter. Pas met de resolutie en framerate merk je er echt wat van. De games draaien als een zonnetje en zeker bij Kiwami is een groot verschil te merken met de originele Switch op basis van framerate en resolutie. Zo is de resolutie opgeschroefd naar 1080p. Kiwami 1 is bovendien 60 fps. Helaas is Kiwami 2 wel maar 30 fps.

Voor bezitters van de digitale versie van de vorige versie is er goed nieuws. Je kunt voor een kleiner bedrag deze versie kopen. Zo betaal je namelijk maar een tientje. Bovendien kun je ook nog eens je savedata overzetten naar de Switch 2-versie. Terug kan helaas niet, maar geloof mij, je wilt dat sowieso niet meer. Heel eerlijk zou ik die upgrade alleen kopen als je toch van plan was nog eens door het spel heen te spelen, anders is het het niet echt waard.