Outbound moet nog verschijnen, maar een fysieke release is aangekondigd

Eerder al werd duidelijk dat open wereld exploratiegame Outbound na een succesvolle Kickstarter naar de Nintendo Switch en Switch 2 gaat komen. Deze game, waarin je begint met een kleine camper die je daarna ombouwt tot het huis van je dromen, wordt ontwikkeld door Square Glade Games, een indie studio uit Groningen. De release staat gepland voor het tweede kwartaal van 2026. Vooralsnog leek het erop dat de titel alleen digitaal zou verschijnen. Maar via X maken Square Glade Games en uitgever Silver Lining Interactive bekend dat er ook een fysieke release aanstaande is. Voor zowel de Nintendo Switch als de Switch 2:

It's official!! 🥰

We're so happy to announce that Outbound will get a physical release, and on top of that – a Collector's Edition. Packed with road-trip necessities for every traveller out there! We hope you enjoy 🥹 pic.twitter.com/pGgyCNB1dT — Outbound 🚐 Cozyvival Game (@OutboundTheGame) December 15, 2025

Een standaardversie en een collector’s edition

Het gaat om twee versies. Allereerst een standaardversie met de game, de School Bus Adventures DLC en de digitale soundtrack. En daarnaast ook een collector’s edition. Die bevat dezelfde items plus een routekaart, een acryl standbeeldje van het belangrijkste artwork, een hangertje, vier emaille pins, twee stoffen patches, zes ansichtkaarten en een speciale doos. Beide fysieke exemplaren zullen naar verwachting in het tweede kwartaal van 2026 verschijnen. Voor Switch 2-eigenaren is het goede nieuws bovendien dat bij de S2-editie de volledige game op de cartridge staat.

Waar gaat Outbound over?

Outbound speelt zich af in utopische wereld in de toekomst, waarin jij een saaie kantoorbaan hebt. Op een dag besluit je dat je daar genoeg van hebt. Je gaat op pad met de camper, op zoek naar avontuur! Verken een prachtige wereld terwijl je op zoek gaat naar voorwerpen waarmee je het huis van je dromen kunt bouwen. Bovenop je camper kun je namelijk met modulaire onderdelen een compleet huis bouwen. Een perfect gezellige plek om koffie te drinken of een complete moestuin met alles erop en eraan: met een klik op de knop klapt het in zodat je verder op avontuur kan. Gebruik de kracht van de zon, wind en water om je elektrische camper van stroom te voorzien. Verken een diverse wereld met vele verhalen, speciale plekken en meer. En het mooie, dit hoef je niet alleen te doen. Tot op vier spelers kunnen het samen spelen.