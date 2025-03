Rhythm Paradise Groove is vanaf volgend jaar te spelen op de Switch

Tijdens de Nintendo Direct van vanmiddag kregen we weer een aantal verrassingen naar ons toegeslingerd. Eén van die verrassingen was een gloednieuw Rhythm Paradise-spel: Rhythm Paradise Groove. We moeten alleen nog wel even wachten totdat we aan de slag kunnen met de diverse gloednieuwe minigames. De game verschijnt namelijk pas in 2026.

Rhythm Paradise Groove is een ritmespel waarin je op het juiste moment op een knopje moet klikken om een actie uit te voeren. Dat klinkt simpeler dan het lijkt, want je moet namelijk het ritme volgen! De game bevat natuurlijk ook dit keer weer een heleboel muziek van de beroemde Japanse artiest Tsunku.

Hieronder kun je al swingend genieten van de eerste beelden van Rhythm Paradise Groove!