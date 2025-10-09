Ritmegame Synth Riders: Overdrive aangekondigd voor de Switch

Synth Riders was een ritmespel wat in 2018 verscheen voor meerdere VR-systemen. Nu is er echter een gloednieuwe game aangekondigd die nog dit jaar naar de Switch moet komen. Kluge heeft de gameplay van de grond af herbouwd voor de Switch en het is dus geen simpelen port van de VR-game.

Net als het vorige spel speelt dit zich af in een futuristische neon cyberpunk wereld, maar dit keer zal er een verhaalmodus in het spel zitten. Hierin zul jij de rol van Synth Rider op je nemen om het op te nemen tegen Xander die de macht in de metropolis wilt overnemen. Naast de toevoeging van een verhaal is het mogelijk om samen te spelen tot vier spelers op drie verschillende moeilijkheidsgraden.

Afhankelijk van de gekochte versie kun je losgaan op 40, 54 of 64 verschillende nummers van verschillende bekende artiesten zoals Sia, Queen, David Guetta en meer. Ieder nummer heeft unieke uitdagingen volgens de uitgever en moeten zowel in co-op als in versus speelbaar zijn.