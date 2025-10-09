‘Close to You’-video’s blijken toch geen Pikmin-aankondiging

Het mysterie van de korte ‘Close to You’-video’s die gisteren en dinsdag door Nintendo werden gedropt, komt met een anticlimax tot een einde. Vandaag geeft de gamegigant via een simpele post op X uitleg. Daarin lezen we dat het niets meer was dan een eerste productie van hun nieuwe bedrijf Nintendo Pictures:

We hope you enjoyed the two “Close to You” videos released on October 7 and 8.

The second video is available on Nintendo Today!, a free app available on your smart device.

These are the first short films created by Nintendo Pictures Co., Ltd.

Nintendo Pictures will continue to… pic.twitter.com/GKizLT0Ckv — 任天堂株式会社 (@Nintendo) October 9, 2025

Geen hint naar iets meer

Het internet ontplofte de afgelopen twee dagen met allerlei speculaties. Zou het om Pikmin 5 gaan? Of wellicht een animatie-serie of -film met de figuurtjes in de hoofdrol? Het antwoord is nee, helaas. Vandaag geen aankondiging van iets waar we naar uit kunnen kijken, maar de toelichting dat het ging om twee korte animatie-video’s van Nintendo Pictures. Wellicht om het talent te delen en te laten zien waartoe de studio in staat is. Dat belooft dan wel weer veel goeds, want het was wel genieten van de kleuter die achter zijn speen aan ging. Nietwaar? In de post wordt trouwens aangegeven dat Nintendo Pictures ‘zal doorgaan met het verkennen van nieuwe creatieve mogelijkheden via video-content‘. Dus wie weet wat we in de toekomst nog allemaal te zien gaan krijgen.