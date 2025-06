[Review] Ruffy and the Riverside – Paper Mario meets Banjo-Kazooie

Ruffy and the Riverside – Paper Mario meets Banjo-Kazooie

Ruffy and the Riverside is een 3D-platformer met de stijl van Paper Mario en de feel van Banjo-Kazooie.

De game werd voor het eerst aangekondigd in 2021. Zockrates Laboratories beloofde toen nog dat het spel datzelfde jaar zou verschijnen. Nu, vier jaar later, is het eindelijk écht uitgebracht. Maar de grote vraag is: is de game het wachten waard geweest? Je leest het in onze review van Ruffy and the Riverside!

Een wereld in gevaar

In Ruffy and the Riverside ga je mee op avontuur met Ruffy de beer, Pip de bij en Sir Eddler de mol in een onvergetelijke reis om de gevaarlijke Groll te stoppen. Door een onbedoelde blunder van Ruffy en Pip en Sir Eddler is Groll per ongeluk ontsnapt uit een magische gevangenis. Nu is het hun taak om te voorkomen dat Groll alle Marbels opeet. Dit zijn edelstenen die invloed hebben op de wereld. Zo kunnen ze bijvoorbeeld hout tijdelijk in staal veranderen, en andersom. Alsof dat nog niet genoeg is, heeft Groll ook het grote Riverside bord verwoest. Dit bord diende als bescherming voor de World Core, de grootste en krachtigste Marble ter wereld. De World Core zorgt ervoor dat rivieren blijven stromen, bomen groeien en de wereld in balans blijft. Als die in de verkeerde handen valt, staat er veel op het spel. Als Ruffy ga je op avontuur om de letters van het bord terug te vinden.

Paper Mario meets Banjo-Kazooie

De artstijl van Ruffy and the Riverside voelt fris en vernieuwend aan. De open wereld is groot, kleurrijk en overal bruist het van leven. Ruffy and the Riverside steelt de show met zijn unieke stijl. De personages zijn handgetekend en bewegen zich door kleurrijke, papieren personages die doen denken aan Paper Mario. Elk personage heeft zijn eigen charme, compleet met vrolijke animaties en uitgesproken karakters. Al komen sommige animaties iets te vaak terug, het draagt toch bij aan een sfeervolle beleving.

Qua gameplay voelt het als een ode aan Banjo-Kazooie: een open wereld vol puzzels, geheimen en sidequests. Ruffy speelt vergelijkbaar met Banjo zelf. Hij heeft Pip als compagnon die hem helpt; zo kan hij bijvoorbeeld een tijdje zweven met behulp van Pip, net zoals Banjo Kazooie gebruikt om te gliden. De game zelf is een 3D-puzzel-platformer. Net als in Banjo-Kazooie kun je de wereld vrij verkennen en kom je op elk moment een puzzel tegen. Ook zijn er hier en daar gevechten toegevoegd, zoals bossfights en vijanden die je onderweg tegenkomt. Bossfights win je onder andere door slim gebruik te maken van de SWAP gave. Meer daarover lees je in het kopje hieronder. Vijanden versla je daarentegen door ze simpelweg een klap te geven. Al met al staat verkennen centraal en valt er altijd wel iets nieuws te ontdekken.

Puzzel en plak

Ruffy beschikt over een bijzondere gave: “SWAP”. Hij kan objecten uit de wereld kopiëren en plakken. Denk aan ijs waarmee je tijdelijk de oceaan bevriest, pijlen die je naar geheime plekken kan leiden, of kleuren en symbolen die je nodig hebt voor slimme puzzels. Hierdoor zijn de puzzels vaak erg creatief. Denk bijvoorbeeld aan hout dat je in ijzer verandert, zodat het magnetisch wordt. Het voelt uniek en origineel. Je kunt echt alles kopiëren, en dat voelt alsof er een hele wereld voor je open gaat. Steeds weer krijg je nieuwe ideeën over hoe je objecten op creatieve manieren kunt gebruiken voor de volgende puzzel.

Volgestopt met sidequests en collectables

De wereld van Ruffy is groot en zit vol verrassingen. Er zijn talloze sidequests, verborgen voorwerpen en geheime gebieden. Met de munten die je vindt, kun je capes in verschillende kleuren kopen die je personage een andere look geven. Ook zijn er een hoop magische vlinders verstopt die je kunt verzamelen. In de sidequests help je allerlei stadsbewoners met hun unieke problemen, wat zorgt voor leuke, afwisselende verhaaltjes. Sommige sidequests zijn langer dan andere, wat voor fijne variatie zorgt. Je raakt ook niet snel verveeld, want je kunt makkelijk schakelen tussen het hoofdverhaal en de sidequests. Tijdens het spelen raakte ik daardoor vaak afgeleid, maar op een leuke manier.

De besturing voelt over het algemeen lekker aan, al zijn er wat kleine minpuntjes. De camera wil nog wel eens eigenwijs zijn en zakt soms automatisch iets te ver naar beneden. Ook zijn de knoppen niet altijd even logisch ingesteld. Zo zit de sprintknop op een schouderknop, wat een beetje onhandig aanvoelt. Dat had best anders gekund. Maar het sprinten en gliden zelf voelt juist heerlijk. Ruffy beweegt soepel en snel, waardoor het zoeken naar collectables juist leuk blijft om te doen.

Technische minpunten op de Switch

Helaas kent de game ook wat technische minpunten. Op de Nintendo Switch is het duidelijk dat de game niet optimaal draait: laadtijden zijn aan de lange kant en je merkt het wanneer er nieuwe assets worden geladen of een cutscene start.

Framedrops komen af en toe voor, vooral tijdens intensieve scènes of als je verdrinkt. Dan voelt het wachten extra vervelend.

Let op: deze review is gemaakt met de originele Switch. Ruffy and the Riverside draait vermoedelijk beter op de Switch 2. De game is niet alleen voor de Nintendo Switch en Switch 2 beschikbaar, maar ook voor pc, PlayStation 5 en Xbox Series X.