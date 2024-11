Ruim 2000 Switch-games in de aanbieding dankzij Black Friday Sale

We weten allemaal dat er superveel spellen zijn uitgebracht op Nintendo’s hybride console. Regelmatig zijn er dus een aantal titels in de aanbieding, maar nu is het dankzij de Black Friday Sale pas echt feest. In de beschrijving van onderstaande YouTube-video is namelijk te lezen dat er maar liefst meer dan 2000 games tot 1 december met korting worden aangeboden. Alle aanbiedingen van Nintendo Switch-spellen zijn uiteraard in de eShop te bekijken, maar mocht je liever alle deals op jouw computer, laptop of smartphone willen bekijken, dan kan dat door op deze link te klinken.

In onderstaande video worden een paar titels, waaronder Red Dead Redemption, uitgelicht. Dit spel kost nu bijvoorbeeld €29,99 in plaats van €49,99. Hoewel de volgende game niet te vinden is in het korte filmpje, is Hogwarts Legacy nu ook voor een leuke prijs te koop. Je betaalt tijdelijk namelijk geen €59,99, maar €17,99.

Welke Switch-spellen ben jij van plan te kopen met een leuke korting? Laat het ons weten in de reacties, wij zijn erg benieuwd!