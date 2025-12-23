SEGA deelt uitgebreide gameplay-trailer voor Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties

Tijdens een speciale presentatie van SEGA eind september, de RGG Summit, werd onthuld dat Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties op 12 februari 2026 voor de Nintendo Switch 2 verschijnt. Dit is de derde remake in de Yakuza-reeks en volgt op de eerder uitgebrachte Yakuza Kiwami en Yakuza Kiwami 2. Mocht je onze review van deze eerste twee delen gemist hebben, check hem dan hier. En als je dan toch bezig bent, die van de prequel Yakuza 0 vind je hier!

Deep dive in de gameplay

Nadat kort na de aankondiging al de eerste combat gameplaybeelden van Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties werden gedeeld, worden we nu weer getrakteerd op nieuwe gameplaybeelden. SEGA en ontwikkelaar Ryu Ga Gotoku Studio delen dit keer een zes minuten durende gameplay overzichtstrailer. Daarin zien we o.a. de nieuwe Bad Boy Dragon-modus van de game. In Bad Boy Dragon moet Kiryu een bont gezelschap van delinquenten samenstellen en de straten beheersen om Okinawa te beschermen. Ook krijgen we de Hell’s Arena ondergrondse vechtclub uit Dark Ties te zien. Daarin moet Mine zowel zijn verstand als spierkracht gebruiken wil hij als winnaar van een reeks levensgevaarlijke gevechten uit de bus komen.

Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties

Yakuza Kiwami 3 is een volledige remake van de oorspronkelijke Yakuza 3 waarin je het verhaal van Kazuma Kiryu verder volgt. De game speelt zich vooral af in de straten van Tokyo en de tropische eilanden van Okinawa met vernieuwde combat en meer scènes. Daarbovenop zijn de side experiences vernieuwd wat de wereld levendiger en immersiever moet maken. Tot slot voegt de aparte game Dark Ties een volledig nieuw verhaal toe over Yoshitaka Mine. Yoshitaka was oorspronkelijk de eigenaar van een goed lopende startup, maar verloor alles. Hierdoor is hij diep in de wereld van de yakuza terechtgekomen. Deze extra game geeft spelers wat andere gameplay, terwijl het ook trouw blijft aan de Yakuza-ervaring. Check vooral de officiële SEGA-website als je nog meer wilt lezen/zien!