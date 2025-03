Shooter I See Red krijgt release trailer

Eind november werd de Switch-release voor de roguelike twin-stick shooter I See Red aangekondigd. Vorige week op 26 februari was het zover en verscheen de game voor Nintendo’s hybride console. Om dat te vieren is er door RedDeerGames en Whiteboard Games een nieuwe release trailer gedeeld. Deze kun je onderaan dit bericht bekijken.

I See Red verscheen in 2022 voor de pc en nu kunnen Nintendo Switch spelers aan de slag met dit verhaal vol wraak, geweld en pijn. In I See Red speel je als Matthew Taurus, een verbitterde ex-agent die alles is verloren en op zoek is naar wraak. Je bent zo gefocust op het vinden van je kwelgeesten dat je alleen maar oog hebt voor je doelwitten. En zoals de titel doet vermoeden lichten die rood op. Deze zoektocht speelt zich af in de ruimte. Bereid je voor op snelle gevechten tegen mensen, robots en aliens. Met elke playthrough ontdek je nieuwe vijanden, onontdekte paden en krachtigere vaardigheden. Lukt het jou om je zoektocht naar wraak te voltooien?

I See Red is digitaal te koop in de Nintendo eShop. Momenteel kun je de game met een mooie korting voor €4,99 kopen. Deze aanbieding geldt tot en met 26 maart 2025. Dus je hebt nog even de tijd. Twijfel je of I See Red wat voor je is? Bekijk dan de release trailer hieronder.