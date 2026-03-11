Tijdens de Nintendo Direct afgelopen september werd aangekondigd dat Danganronpa 2×2 ergens in 2026 naar de Switch (2) komt. Begin december kregen we al wat eerste gameplay-beelden te zien. En nu onthult Spike Chunsoft de cast aan Engelse stemacteurs. Voor fans van het origineel is er goed nieuws. Want de originele Engelse stemacteurs van Danganronpa 2: Goodbye Despair keren terug om hun rollen in zowel de originele als de nieuwe scenario’s opnieuw te vertolken. Bekijk vooral de trailer onderaan om enkele van de bekende stemmen alvast te horen!

De volledige lijst met namen is als volgt:

Monokuma – Brian Beacock

Monomi – Rebecca Forstadt

Hajime Hinata – Johnny Yong Bosch

Nagito Komaeda – Bryce Papenbrook

Gundham Tanaka – Chris Tergliafera

Kazuichi Soda – Kyle Hebert

Byakuya Togami – Jason Wishnov

Teruteru Hanamura – Todd Haberkorn

Nekomaru Nidai – Patrick Seitz

Fuyuhiko Kuzuryu – Derek Stephen Prince

Akane Owari – Wendee Lee

Chiaki Nanami – Christine Marie Cabanos

Sonia Nevermind – Natalie Hoover

Hiyoko Saionji – Kira Buckland

Mahiru Koizumi – Carrie Keranen

Mikan Tsumiki – Stephanie Sheh

Ibuki Mioda – Julie Ann Taylor

Peko Pekoyama – Janice Kawaye

Danganronpa 2×2 staat gepland voor een release in 2026 en is een remake van Danganronpa 2: Goodbye Despair. Naast het originele scenario bevat de remake ook een alternatieve verhaallijn met andere daders en slachtoffers. Je krijgt dus zowel de originele ervaring als iets geheel nieuws. De alternatieve scenario’s laten zien wat er had kunnen gebeuren onder andere beslissingen of omstandigheden. Zo kun je deze ‘killing game’ opnieuw beleven, maar dan met onverwachte wendingen!

Ben jij blij met dit nieuws?