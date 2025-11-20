Home Nieuws Game Nieuws Release OPUS: Prism Peak uitgesteld naar volgend jaar

Release OPUS: Prism Peak uitgesteld naar volgend jaar

Door
Mireille
-
OPUS: Prism Peak key art

Tijdens de Indie World-Presentatie afgelopen augustus werd bekendgemaakt dat OPUS: Prism Peak ook naar de Nintendo Switch en Switch 2 zou komen. De release van beide versies stond gepland voor deze herfst. Maar dat gaat niet gehaald worden. Ontwikkelaar SIGONO laat op X weten dat de release wordt uitgesteld naar maart 2026. Dit geeft de makers meer tijd om de gewenste kwaliteit te behalen.

In de verhaalgedreven avonturengame OPUS: Prism Peak speel je als een fotograaf die in een andere wereld belandt. Met slechts een oude camera moet hij de geheimen van die wereld zien te ontrafelen. Alleen zo kan hij mogelijk terugkeren naar huis. Afhankelijk van de banden die je vormt gaat het verhaal een bepaalde kant op. 

Wat vind je van dit uitstel? Laat het ons weten in de reacties!

