Release OPUS: Prism Peak uitgesteld naar volgend jaar

Tijdens de Indie World-Presentatie afgelopen augustus werd bekendgemaakt dat OPUS: Prism Peak ook naar de Nintendo Switch en Switch 2 zou komen. De release van beide versies stond gepland voor deze herfst. Maar dat gaat niet gehaald worden. Ontwikkelaar SIGONO laat op X weten dat de release wordt uitgesteld naar maart 2026. Dit geeft de makers meer tijd om de gewenste kwaliteit te behalen.

Development Update for OPUS: Prism Peak



As we move into the final stages of development, we’ve taken a careful look at our schedule and decided to adjust the original release window to make sure the game reaches the level of quality we’re aiming for.



After revisiting our… pic.twitter.com/3WxmD0p2dY — SIGONO (@sigonogames) November 19, 2025

In de verhaalgedreven avonturengame OPUS: Prism Peak speel je als een fotograaf die in een andere wereld belandt. Met slechts een oude camera moet hij de geheimen van die wereld zien te ontrafelen. Alleen zo kan hij mogelijk terugkeren naar huis. Afhankelijk van de banden die je vormt gaat het verhaal een bepaalde kant op.

