Silent Hill Transmission showcase aangekondigd

Via X laat Konami weten dat er op 12 februari (voor ons op 13 februari om 1 uur in de hele vroege ochtend) een speciale Silent Hill Transmission plaats gaat vinden. In deze showcase wordt er meer informatie onthuld over de aanstaande nieuwe titel Silent Hill: Townfall. Daarnaast worden ook de laatste updates over de Silent Hill-serie gedeeld. Dus wie weet gaan we horen of Silent Hill 2 toch naar de Switch 2 gaat komen. Dit gerucht dook afgelopen oktober op, al bleef het daarna stil qua geruchtenmodel of onthullingen. Afwachten dus. De uitzending is via het Silent Hill YouTube-kanaal live te bekijken of terug te kijken.
We are excited to reveal the latest updates from the SILENT HILL series in a new SILENT HILL Transmission on February 12 at 4:00 PM PT. 🌫️— Silent Hill Official (@SilentHill) February 11, 2026
We’ll share the latest news on SILENT HILL: Townfall. The streaming link is coming soon so stay tuned! 👀
#SILENTHILL #Townfall pic.twitter.com/Se0uJDhUqJ
Silent Hill: Townfall werd al in 2022 aangekondigd, maar daarna is er nauwelijks informatie vrijgegeven. Daar komt morgen dus verandering in. De verwachting is dat de aanstaande game net als de recente titels Silent Hill 2 Remake en Silent Hill f in eerste instantie alleen naar de PlayStation 5 gaat komen. Na Silent Hill: Shattered Memories voor de Nintendo Wii is het wat betreft Silent Hill-titels voor een Nintendo-console stil gebleven. Hoe leuk zou het zijn als we ons toch mogen verheugen op een titel voor de Switch 2. Dromen mag, nietwaar? Maar goed, voorlopig is er nog helemaal niets bevestigd. Mocht je trouwens nieuwsgierig zijn naar Townfall, bekijk dan de aankondigingstrailer uit 2022 hieronder.