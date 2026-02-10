Gratis Puppy Love-update aangekondigd voor Disney Dreamlight Valley

Na het goede nieuws van de releasedatum voor de Switch 2-versie van Disney Dreamlight Valley, is er nog meer om naar uit te kijken. Morgen verschijnt namelijk een gratis update voor de game! In de Puppy Love-update ontmoet je de charmante Lady en de charismatische Tramp uit Disney’s Lady and the Tramp in een gloednieuw rijk. Daar help je ze omgaan met ondeugende hondenvangers en een mysterieuze spaghettistorm, voordat je ze terugbrengt naar jouw vallei. Dit is de eerste gratis update van 2026 voor Disney Dreamlight Valley, na de afgelopen december.

Love and (pups) are in the Valley! Celebrate the Puppy Love Update launching February 11th. 💖 pic.twitter.com/sqhJGfEimF — Disney Dreamlight Valley (@DisneyDLV) February 6, 2026

Lees de volledige patch notes van de Puppy Love-update en bekijk vooral de developer update video onderaan!

Disney Dreamlight Valley

Disney Dreamlight Valley is een mix van life-sim en avontuur waarin je samenwerkt met bekende Disney- en Pixar-personages zoals Remy, WALL•E, Goofy, Simba en Anna. Je herstelt een betoverd dorp dat is getroffen door de Vergetelheid, terwijl je huizen bouwt, vriendschappen sluit, tuiniert, vist, kookt en quests voltooit. Elke bewoner heeft zijn eigen verhaallijn, dagelijkse activiteiten en beloningen. De game wordt regelmatig uitgebreid met nieuwe personages, outfits, meubels en evenementen, waardoor er altijd iets nieuws te beleven valt.