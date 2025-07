Magie, sarcasme en chaos: nieuwe trailer voor Simon the Sorcerer: Origins

De jonge Simon is terug –en dit keer nemen we een kijkje in hoe zijn magische, chaotische avontuur ooit begon! In de nieuwste trailer van Simon the Sorcerer: Origins zien we hoe Simon, nog even koppig en eigenwijs, zijn eerste stappen zet in een wereld vol tovenaars, pratende boeken en sarcastische humor.

De trailer zit bomvol kleurrijke animaties, snelle dialogen en die heerlijke retro-vibe waar fans al jaren op zitten te wachten. En alsof dat nog niet genoeg is: originele stemacteurs keren terug én niemand minder dan Rick Astley duikt op in een verrassende rol. Jawel, je wordt niet alleen betoverd, maar ook een beetje gerickroll’d. Simon the Sorcerer: Origins verschijnt op 28 oktober 2025 voor Nintendo Switch. Er komt ook een fysieke special edition boordevol leuke extra’s.

Ga jij mee op avontuur met Simon? Laat het weten in de reacties en kijk hier de trailer!