Skyrim op Switch 2 krijgt 60fps Performance-modus met update 1.2

De Switch 2-versie van The Elder Scrolls V: Skyrim heeft met update 1.2 een nieuwe 60fps-modus gekregen. Spelers kunnen voortaan kiezen voor een Performance-modus, terwijl de oorspronkelijke stand nu verdergaat als Visuals-modus met een vaste 30fps.

In de display-instellingen is een nieuwe optie toegevoegd: Prioritize Visuals of Prioritize Performance. De Visuals-modus draait grotendeels zoals voorheen, maar heeft nu een 30fps-framelock voor stabielere prestaties. In eerdere versies was er geen vaste limiet, wat soms voor schommelingen zorgde. De nieuwe Performance-modus richt zich op 60Hz en soepelere gameplay. Ontwikkelaar Bethesda heeft niet bekendgemaakt welke grafische instellingen zijn aangepast om 60fps te halen. Spelers melden online dat onder meer gras en objecten in de verte minder gedetailleerd lijken. De update bevat daarnaast extra prestatieverbeteringen en bugfixes. De Switch 2-versie betreft de Anniversary Edition, inclusief dlc, met hogere resolutie, DLSS, snellere laadtijden en betere prestaties dan de eerdere Switch-uitgave.

