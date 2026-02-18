Release Little Nemo and the Guardians of Slumberland komt steeds dichterbij

Afgelopen zomer schreven we dat Little Nemo and the Guardians of Slumberland ergens in 2026 naar de Nintendo Switch gaat komen. We zijn inmiddels weer een paar maanden verder en ontwikkelaar DIE SOFT onthult nu een datum voor de pc-release. Die staat gepland voor 31 maart. Ook geeft hij aan dat we vooral de aankondigingen met een releasedatum voor de Nintendo Switch in de gaten moeten houden. Uiteraard doen we dat voor jullie, dus als er ook voor de Switch een concrete datum is dan informeren wij jullie daarover. Voor nu kunnen we alvast genieten van de pc-releasedatumtrailer. Altijd leuk om weer nieuwe beelden te zien, nietwaar?

Llittle Nemo and the Guardians of Slumberland is een Metroidvania/2D-platformer ontwikkeld door DIE SOFT. Deze indie studio uit New York is opgericht door Dave Mauro. Dave is als artiest, engineer en ontwerper de drijvende kracht achter Little Nemo, al krijgt hij inmiddels hulp van een aantal getalenteerde mensen. Via X laat hij weten trots te zijn om zijn ‘kindje’ in eigen beheer uit te kunnen geven:

I'm releasing a wholesome metroidvania next month and it's self-published, so there's no one to tell me I need to make the promo art edgier for a western audience. But here's my best guess at what otherwise could have happened to the art:#kirby #iykyk pic.twitter.com/hJKUGjxIQN — Little Nemo – Wishlist on Steam (@diesoftgames) February 17, 2026

Op avontuur in Nemo’s dromen

In deze game speel je als de jonge Nemo, die in zijn pyjama en gewapend met speelgoed en knuffeldieren op ontdekkingstocht gaat in een droomwereld genaamd Slumberland. Deze droomwereld is niet meer zo vredig als het ooit was. Vreemde wezens uit Vergetelheid veranderden Slumberland van een droom in een nachtmerrie. Verken een enorme, niet-lineaire wereld die frame voor frame met de hand is geanimeerd, terwijl je nieuwe vaardigheden ontgrendelt om verder te komen. Ondertussen kom je natuurlijk de nodige baasgevechten tegen en moet je op zoek naar verschillende collectibles. De game is aan te passen voor zowel cozy gamers als hardcore platform-veteranen. Hier vind je trouwens de officiële website, mocht je nog meer willen zien/lezen.

Kijk jij uit naar de Switch-release van Little Nemo and the Guardians of Slumberland?