‘The End’-update aangekondigd voor Antonblast

Vorig jaar december verscheen de chaotische sloop-platformer Antonblast na een kleine vertraging in de Nintendo eShop. Ontwikkelaar en uitgever Summitsphere laat nu weten dat er nog dit jaar een update voor de game komt. De ‘The End’-update verschijnt op 18 december 2025 voor pc. Onduidelijk is of die datum ook voor de Nintendo Switch geldt, maar de patch zou hoe dan ook binnenkort moeten verschijnen. Het gaat om een flinke update die veel nieuwe content, functies en bugfixes bevat. Hoogtepunten zijn onder andere vier nieuwe eindbaasgevechten, het Big Tournament, Lime Trials, een Hard én Stage Mode, en nog veel meer. Bekijk vooral de nieuwe trailer hieronder om een indruk te krijgen!

Antonblast?

Deze Kickstarter-indiegame is geïnspireerd door Wario Land. Net als de lompe Wario heeft ‘Dynamite’ Anton een passie voor slopen, iets waar hij graag zijn gigantische hamer voor gebruikt. Maar als je denkt dat het zinloze sloperij wordt, zit je fout: Anton (en zijn collega Annie) hebben namelijk een duidelijke missie. Satan zelve heeft (uit pure jaloezie) Antons collectie ‘Spirits’ gestolen, en dat zit de beste man en zijn collega niet lekker. Daarom gaan ze lekker proactief verhaal halen.

De opvallende cartooneske artwork is duidelijk een selling point van Antonblast. Trippy bosses, energieke muziek, explosies, sloperij … alles wat je nodig hebt om je geliefde Spirits te redden. Maar zorg ervoor dat je goed onthoudt waar je vandaan kwam. Aan het einde van elk level plaatst Anton namelijk een explosieve lading om alle vijanden in één keer definitief op te ruimen. Als je niet op tijd weer terug bent bij het begin van een level, kon dat wel eens je einde betekenen!

Kijk jij uit naar de update voor Antonblast?