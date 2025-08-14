Snoopy & The Great Mystery Club aangekondigd voor de Nintendo Switch

Snoopy fans opgelet! Uitgever GameMill Entertainment en ontwikkelaar Cradle Games hebben een avonturengame aangekondigd met Snoopy in de hoofdrol. En het leuke is dat we er niet heel lang meer op hoeven te wachten! Snoopy & The Great Mystery Club komt op 10 oktober naar diverse platformen waaronder de Nintendo Switch. Check vooral de aankondigingstrailer onderaan dit bericht.

Zet je detectivehoed maar op!

In Snoopy & The Great Mystery Club is het aan jou om als Snoopy puzzels op te lossen en mysteries in de stad te ontrafelen. Zo staat je de zaak van de verdwenen voetbaluitrusting te wachten, zul je op zoek moeten naar spookachtige muziek en nog veel meer. Geniet van een gloednieuw mysterieus avontuur vol heerlijke charme, slimme puzzels en hartverwarmende vriendschappen. Verken de stad, los uitdagende zaken op en ontdek verborgen geheimen – natuurlijk met hulp van de innemende Peanuts-bende!

Standaard of Deluxe Edition

De game verschijnt zowel digitaal als fysiek. Digitaal kun je kiezen tussen een standaardeditie of de Deluxe Edition. Wanneer je de Deluxe Edition aanschaft ontvang je naast de game ook een exclusieve ‘Joe Cool’-outfit voor Snoopy, twee Red Baron-minigames, twee Peanuts-zeepkistrace-minigames en 75 full-color strips die je in de game kunt lezen. De verwachte aanschafprijs voor de standaardversie van de game is €39.99. Voor een tientje meer koop je de Deluxe Edition. De extra content gaat trouwens ook los te koop zijn als de Joe Cool Fun Pack-DLC. Daarvoor betaal je dan wel €14,99.

Wie liever een fysieke versie van de game heeft zal straks voor de fysieke Deluxe Edition moeten gaan. Er verschijnt (vooralsnog) geen fysieke standaardversie.

Komt Snoopy & The Great Mystery Club op jouw wensenlijstje? Laat het ons weten in de reacties!