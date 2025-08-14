Planet of Lana bereikt 1 miljoen spelers

In 2024 verscheen Planet of Lana voor de Nintendo Switch. Deze was eerder al op andere platforms uitgekomen, waar de game zeer goed ontvangen werd. In onze review kwam ook duidelijk naar voren dat de game een hele belevenis is. Hoewel de game toentertijd slechts digitaal te koop was, heeft Super Rare Games in de tussentijd een fysieke versie uitgebracht. Ook werd in juni bekend dat in 2026 het vervolg Planet of Lana II: Children of Leaf verschijnt. En nu is er een nieuwe mijlpaal te vieren: Planet of Lana heeft de één miljoen spelers bereikt! Een hele prestatie voor het spel.

In Planet of Lana wordt het verhaal van Lana en haar kat Mui verteld. Samen gaan ze op reis om Lana’s zus te redden die is ontvoerd door “buitenaardse” machines. Onderweg komt ze vele puzzels tegen die ze moet zien op te lossen om verder te kunnen.

