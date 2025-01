Snow Bros. 2 Special komt op 10 april naar Nintendo Switch

Uitgever Gravity Game Arise en ontwikkelaar CRT Games hebben aangekondigd dat Snow Bros. 2 Special op 10 april naar de Nintendo Switch komt. De game is een remake van de arcadeklassieker uit 1994 en biedt een combinatie van nostalgie en vernieuwing.

In Snow Bros. 2 Special ga je op avontuur om een prinses te redden die is ontvoerd door een demon. De vernieuwde graphics geven de game een moderne uitstraling, terwijl de gameplay trouw blijft aan het origineel. Nieuw in deze versie is de mogelijkheid om met vier spelers tegelijk te spelen, zowel lokaal als online. Daarnaast zijn er extra modi toegevoegd, zoals survival, time attack en sky run. Een bijzondere toevoeging is de Monster Challenge, waarin je als de monsters uit de game kunt spelen. Met nieuwe levels, bazen en verbeterde inhoud biedt Snow Bros. 2 Special een frisse en uitgebreide ervaring.

Ga jij Snow Bros. 2 Special proberen? Laat het weten in de reacties en bekijk hier de trailer.