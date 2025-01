Xenoblade Chronicles X krijgt pre-order bonus en speciale bundel

De My Nintendo Store heeft vanaf vandaag een speciale bundel voor Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition en een pre-order bonus. De game verschijnt op 20 maart voor de Switch en is één van de laatste Wii U-games die nog overgebracht moest worden naar de Switch.

De items bestaan uit een sleutelhanger van de game als pre-order bonus. Deze zal bij iedere versie van de game die via de site gekocht wordt geleverd worden. Je hoeft hier niet extra voor te betalen en als je de normale editie al besteld had, wordt deze alsnog aan je bestelling toegevoegd. De normale editie kun je hier bestellen.

Echter, als je een tientje extra betaald (dus € 69,99) krijg je meer merchandise. Zo krijg je naast de game en de sleutelhanger ook een holografische sticker set en een desk mat. De sticker set toont verschillende skells en de desk mat is een technische tekening van een skell. Dit heet de Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition-megabundel, door op de naam te klikken ga je direct naar de productpagina.

