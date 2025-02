Warriors: Abyss is nu beschikbaar

KOEI TECMO Europe en ontwikkelaar Omega Force hebben Warriors: Abyss onthuld, een nieuwe roguelite hack-‘n-slash game binnen de Warriors-franchise. De game is vanaf vandaag digitaal verkrijgbaar op PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S en pc via Steam. De Nintendo Switch-versie verschijnt op 14 februari 2025.

In Warriors: Abyss speel je als een held die naar de onderwereld is geroepen om de demonische Gouma te verslaan. Je vecht tegen hordes vijanden en kunt tot zes extra krijgers oproepen om je te helpen in de strijd. Dankzij willekeurig gegenereerde levels en items voelt elke speelronde anders aan. Na de release krijgt de game gratis updates met nieuwe personages. De eerste update voegt krijgers uit Dynasty Warriors toe, en in de toekomst kunnen er zelfs personages uit andere franchises verschijnen. Spelers die de game vóór 14 maart 2025 aanschaffen, ontvangen de “Dynasty Warriors Classic Costume Set” als bonus.

