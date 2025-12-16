Soundtrack Super Mario Land (Game Boy) toegevoegd aan Nintendo Music

Het is dinsdag en dus – na het jaaroverzicht 2025 afgelopen donderdag – gewoon weer tijd voor nieuwe muziek in de Nintendo Music-app. De nieuwe aanwinst deze week is de soundtrack van Super Mario Land, een Game Boy-titel uit 1990 (of 1989 voor Japan). Misschien is deze game van voor jullie tijd, of roept het net als bij mij warme herinneringen op aan je eerste spelcomputer. Super Mario Land was in ieder geval het eerste handheld-avontuur van Mario!

De volledige speellijst bevat 33 nummers en is met een totale luisterduur van 24 minuten zeer bescheiden. Maar er is ook een playlist met 28 verlengbare nummers beschikbaar. Die is goed voor 23 minuten luisterplezier. Als je dan nog wat tijd over hebt, kun je ook luisteren naar de playlist van Daisy – met deze 6 nummers ben je 8 minuten zoet. De volledige speellijst vind je hier (alleen via een smartapparaat met de applicatie). Naast de Nintendo Music-app is ook een abonnement op Nintendo Switch Online (met of zonder Uitbreidingspakket) nodig. Deze kun je aanschaffen via de volgende links: Nintendo Switch Online-abonnement of Nintendo Switch Online + Uitbreidingspakket-abonnement.

Veel luisterplezier!