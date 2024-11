[Release Radar] Deze games verschijnen er in week 47

In onze rubriek de Release Radar zetten we alvast de releases van aankomende week op de Nintendo Switch voor je op een rijtje. Uit de grote hoeveelheid spellen kiezen we vervolgens een paar die ons oog pakken, welke je uiteraard hieronder kunt lezen. Zit er niets voor je tussen? Dan vind je onderaan dit artikel een overzicht van alle games die volgende week verschijnen.

Critter Café

Prijs in de Nintendo eShop: €19,99 – 26 november 2024

Critter Cafe draait om het managen van je eigen “wezens” café. Waar we het in de echte wereld vaak vooral met katten moeten doen, gaat deze game over een café met allerlei schattige wezentjes. Het idee is simpel: je redt deze zogeheten ‘Critters’ en geeft ze vervolgens een thuis in je cafeetje. De beestjes zitten gevangen in portals en door puzzels op te lossen neem je je nieuwe vriendjes mee naar huis. Daarnaast run je dus je café en vermaken de Critters je gasten. Toch een beetje een kattencafé-idee dus. Je richt de tent helemaal naar wens in en natuurlijk kun je ook je personages aanpassen zoals jij wilt. Wij mochten de game al even uitproberen. Onze ervaringen daarvan kun je hier lezen.

Steam Prison -Beyond the Steam-

Prijs in de Nintendo eShop: €39,87 – 28 november 2024

Steam Prison is een Otome, die oorspronkelijk alweer zo’n acht jaar geleden uitkwam in Japan. De game kwam in 2021 naar de Switch, en nu, drie jaar later, verschijnt er een fandisc. Steam Prison -Beyond the Steam- wordt door de maker beschreven als een ‘sequel-like’ fandisc. -Het bestaat uit twee verhalen. Het eerste verhaal, Cainabel Story, speelt zich twee jaar na de ‘Grand ending’ van Steam Prison af. Hierin reis je met een groep naar het land Cainabel. Wanneer je groep twee koningen ontmoet, splitsen jullie op.

Hier krijg je een keuze: reis je verder met koning Jevite, Ulrik, Adage en Fin, of help je koning Jereme samen met Eltcreed, Ines en Yune? Niet alleen ontmoet je dus twee nieuwe personages, maar volgens de makers heb je zelfs de kans je met deze twee te verloven aan het einde. In A New Theory probeert iemand de MC een moord in de schoenen te schuiven en zul je opnieuw op avontuur moeten in The Depths.

W.A.N.D Project

Prijs in de Nintendo eShop: €9,99 – 29 november 2024

W.A.N.D Project is een roguelite bullet-hell waarin jij een Japanse tovenares speelt, die een futuristische Tokio verdedigd tegen massa’s vijanden. De gameplay draait helemaal om combo’s, en de game geeft je meer dan 100 verschillende magische elementen om hiermee te spelen. Wil je liever snelle constante stromen sonische magie afschieten? Of creëer je liever een langzame maar extreem krachtige vuurbal die daarna uit elkaar spat in bliksemschichten? Experimenteer, leer en pas je aan na elke run. Ondertussen zijn er ook nieuwe tovenaressen, toverstokken en levels om vrij te spelen.

Wat verder verschijnt in de week van 25 november tot en met 1 december

26 november – Nine Sols

26 november – Shockman Collection Vol. 2

27 november – Santa’s Chimney Quest

27 november – Hero Rescue

27 november – Platform 8

27 november – Bang Bang Headhunters

28 november – Riviera: The Promised Land

28 november – Tokyo Psychodemic

28 november – The Epyx Games: Sports Collection

28 november – Crown Wars: The Black Prince

28 november – Crown Wars: The Black Prince – Sacred Edition

28 november – Dungeons of Dreadrock 2 – The Dead King’s Secret

28 november – Snowbros Wonderland

28 november – Glitch Hero

28 november – Crystal Breaker

28 november – Helix Fruit Jump

28 november – Death Elevator II

28 november – Fantasy Sword

28 november – ZXC

28 november – EGG Console ‘The Scheme’ PC-8801mkIISR

28 november – Sled Riders

28 november – Food Courier – Bike Adventure

28 november – Water Blast Shooter Wet Gun

28 november – Mice Guard

28 november – Pretty Girls Pop Match

28 november – Anime Girls Miliitary Strike

28 november – Pet Clinic Simulator

28 november – Monster Truck Arena – Battle Royal

29 november – Glitch Blaster’s Waifu

29 november – Tank vs Tank

29 november – Furious Bikers

29 november – Grand Rush – Highway Car Traffic Racing Simulator

29 november – Heaven Impact

29 november – Om Nom Run 2

29 november – Cursed Feed

29 november – Rage Swarm

29 november – Shark Simulator

29 november – Bamboo Retro Run

29 november – Pool Fever

29 november – Leo’s Fortune

29 november – Mission in Snowdriftland

29 november – Sailing the Wind

1 december – 2weistein: 2weistein in Asban

1 december – Sinvers on Wheels

