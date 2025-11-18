SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide is nu te spelen op de Nintendo Switch 2

Sinds deze middag kunnen onder andere Switch 2-bezitters aan de slag met SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide. Om dat te vieren heeft uitgever THQ Nordic een releasetrailer op hun YouTube-kanaal geplaatst, welke onder aan dit artikel te bekijken is. De standaard versie van het spel gaat voor een bedrag van €39,99 over de toonbank, al kost de Ghostly Digital Edition €54,99. Weet je nog niet zeker of deze game iets voor jou is? Dan staat er een demoversie op je te wachten in de eShop.

In SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide krijgen SpongeBob en Patrick de taak om Bikini Bottom te redden. Na een confrontatie tussen de Vliegende Hollander en Koning Neptunus hebben ze namelijk een spookachtige chaos veroorzaakt. Gelukkig willen de populaire gele spons en roze ster met al hun vaardigheden, moed en wijsheid hun onderzeese thuis weer terug naar normaal brengen. In deze 3D-platformer beleef je een gloednieuw avontuur met de stemmen van de originele cast. Daarnaast bezoek je iconische locaties en maak je bossfights mee tegen diverse personages. Klinkt dit als muziek in je oren? Lees dan hier onze geschreven review.