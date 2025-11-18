Homura: The Crimson Warriors komt in maart 2026 uit

Afgelopen september kondigde Idea Factory International Homura: The Crimson Warriors aan voor het Westen. Deze otome verscheen al eerder in Japan, maar zou nu in 2026 ook in het Engels speelbaar gaan zijn. Voor een verwachte releasedatum werd gesproken over ergens in 2026. Zojuist heeft Idea Factory International onthuld dat het in maart 2026 zal zijn. Dit zal dan wel slechts de digitale release betreffen. De fysieke release zal in april volgen. Deze informatie geldt echter alleen voor Europa. In Noord-Amerika zal de release van de digitale en fysieke editie beide in maart plaatsvinden.

In Homura: The Crimson Warriors volg je de heroine Mutsumi Mochizuki. Het is een tijd waarin er een hoop politieke onrust is en Mutsumi vecht aan de zijde van de Crimson Warriors. Tijdens het spelen van de otome zal je keuzes moeten maken en ligt het lot van de love interests in jouw handen. Er zullen vijf love interests zijn, waarmee je een romantische relatie op kunt bouwen. Meer over de personages kan je op de officiële site vinden.

