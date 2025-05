Mamorukun ReCurse! aangekondigd voor de Nintendo Switch

Wie de combinatie schattigheid en shoot ‘em up-actie kan waarderen lees vooral verder, want dan is dit wellicht een game voor jou. Uitgevers City Connection en Clear River Games en ontwikkelaars G.rev en TAKE x OFF hebben de komst van Mamorukun ReCurse! onthuld. Een precieze releasedatum is nog niet bekendgemaakt. Wel is duidelijk dat we de game ergens in 2025 mogen verwachten. Ook weten we dat Mamorukun ReCurse! naar de PlayStation 4/5, Xbox Series, Nintendo Switch en pc gaat komen.

Mamorukun ReCurse! is een moderne remaster van Mamorukun Curse!. Deze laatste titel zegt gamers in het Westen waarschijnlijk niet zoveel, maar in Japan is Mamorukun Curse! een cult arcade-shooter uit 2008. G.rev is de ontwikkelaar van deze oorspronkelijke game. Voor de remaster gaat ontwikkelaar TAKE x OFF aan de slag. Dat is het team achter de dit jaar verschenen port van Under Defeat. Ook een arcade game die naar de moderne platformen is gebracht, dus dat klinkt veelbelovend. Mamorukun ReCurse! is een verticaal scrollende shooter geïnspireerd op gezinsvriendelijke traditionele Japanse mythologie. Hoofdpersonage Mamuro wordt na zijn vroegtijdige dood wakker in Netherworld. Het is aan Mamuro en zijn nieuwe vrienden om de poort naar de ‘World of Darkness’ te sluiten. Gelukkig heb je zogenaamde ‘Curse bullets’ tot je beschikking waarmee je de moeilijkheid on the go kan aanpassen. Daarnaast heb je de keuze uit drie verschillende gameplay stijlen: Story Mode, Arcade Mode of Challenge Courses. Bereid je voor op een schattige shoot ‘em up!

Ben je nieuwsgierig naar Mamorukun ReCurse!? Bekijk dan de aankondigingstrailer hieronder!