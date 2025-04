ATLUS deelt openingsvideo voor RAIDOU Remastered: The Mystery of the Soulless Army

Tijdens de Nintendo Direct van eind maart werd de komst van RAIDOU Remastered: The Mystery of the Soulless Army aangekondigd. Deze geremasterde versie brengt de klassieke actie-RPG uit de Shin Megami Tensei-reeks naar de Nintendo Switch en Switch 2. Inmiddels is er ook een releasedatum bekend, namelijk 19 juni. En dat is nog niet alles. ATLUS heeft zojuist de openingsvideo van de game gedeeld. Wanneer spelers de RPG starten zijn dit de beelden die je als eerste te zien krijgt. Maar je kunt ze nu dus al onderaan dit bericht bekijken.

In RAIDOU Remastered: The Mystery of the Soulless Army staat je de zaak van de eeuw te wachten. Het verhaal speelt zich af in het Taisho-tijdperk van Japan. Het Narumi Detective Agency ontvangt een vreemd verzoek van een jonge erfgename om haar te vermoorden. Kort daarna wordt het meisje ontvoerd en is het aan Raidou Kuzunoha XIV, een demonische detective om de zaak op te lossen. Maar er blijkt meer achter de verdwijningszaak te zitten. Het onderzoek dat begon als het zoeken naar een vermist persoon mondt al snel uit in de ontdekking van een sinister plot dat de hele stad en zelfs het hele land bedreigt. Daarvoor moet Raidou ook de Dark Realm betreden, een tussenwereld waar het wemelt van de demonen. Bereid je voor op onwaarschijnlijke gevechten en onverwachte wendingen in dit bovennatuurlijke detective-avontuur.

