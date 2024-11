Harry Potter: Quidditch Champions is vanaf nu te spelen op de Nintendo Switch

Sinds juni weten we dat Harry Potter: Quidditch Champions naar Nintendo’s hybride console zou komen. Hoewel fans van andere consoles al eerder met deze game aan de slag konden gaan, is het voor Switch-bezitters vandaag ook eindelijk zover. Het wachten op dit Harry Potter-spel is namelijk officieel voorbij! De titel gaat voor een bedrag van €29,99 over de digitale toonbank, al is er ook een Deluxe Edition verkrijgbaar. Deze kost €39,99 en is zowel fysiek als digitaal te koop. Wist je eigenlijk dat dit niet de eerste keer is dat Nintendo-fans aan de slag kunnen met Zwerkbal? Als je kennis wilt maken met de vorige Zwerkbalgame die verscheen op een console van Nintendo, klik dan hier om onze special over dat spel te lezen.

Harry Potter: Quidditch Champions speelt zich af op bekende plekken uit de tovenaarswereld en bevat personages en verwijzingen die fans zullen herkennen. Zo kun je in deze nieuwe game onder andere vliegen door beroemde arena’s als Beater, Chaser, Keeper of Seeker. Dit kan in verschillende spelmodi: de career mode, competitieve multiplayer en online co-op. Of je nu speelt in de tuin van het Nest of tijdens het Quidditch Wereldkampioenschap, spelers kunnen kiezen om te spelen als of tegen bekende personages zoals Harry Potter, Ron Wemel, Hermelien Griffel en anderen.

Ben jij een echte Potterhead? Neem dan vooral eens een kijkje naar deze bundel! Dat is namelijk een Hogwarts Legacy + Harry Potter: Quidditch Champions deluxe-editiebundel waardoor je in één klap twee games kan kopen voor €99,99.