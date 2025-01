Switch 2 reveal trailer al bijna 20 miljoen keer bekeken

Zoals je ongetwijfeld niet is ontschoten, is de Switch 2 deze week aangekondigd. De onthullingstrailer voor Nintendo’s tweede hybride console is inmiddels al bijna 20 miljoen keer bekeken. De trailer op het YouTube kanaal van Nintendo of America is de 18 miljoen weergaven al gepasseerd in minder dan 2 dagen tijd en staat intussen al bijna op 19 miljoen. Dat is meer dan dat van de originele Switch in dezelfde tijd. De Japanse versie van de trailer staat nu op 7 miljoen views. Ook is de trailer daarmee al meer bekeken dan de PS5 reveal trailer, die 13 miljoen weergaven had in twee dagen tijd.

Op social media doet de trailer het ook erg goed. Zo is die al 40 miljoen keer bekeken op X. En is de Japanse versie daar al 50 miljoen keer bekeken. Zoals je eerder al hebt kunnen lezen is Nintendo klaar om 20 miljoen Switch consoles te produceren in het eerste jaar. Als iedereen die de trailer heeft bekeken ook van plan is hem te gaan kopen. Hebben ze er zodalijk dus precies genoeg.

Op 2 april krijgen we meer te horen over de Nintendo Switch 2. Wie weet hoe hoog de viewcount van de originele trailer dan is. Op basis van de kijkcijfers belooft het op het eerste oog een succesvolle consolegeneratie voor Nintendo te worden!