De Nintendo eShop-hoogtepunten van afgelopen week

Wisten jullie dat Nintendo iedere week wat Nintendo eShop-titels uitlicht op hun website? We nemen er graag een paar met jullie door van deze week. En nee, het zijn niet alleen maar Nintendo-games!

Van RPG’s tot heerlijke platformers

Deze week staat natuurlijk wel in het teken van één Nintendo-game. Donkey Kong Country Returns HD is verschenen en kan uiteraard niet ontbreken in de hoogtepunten. Echter zijn er verder heel veel andere games die door Nintendo in de spotlights worden gezet. Denk bijvoorbeeld aan het recent verschenen Tales of Graces f Remastered van Bandai Namco. Daarnaast wordt er niet alleen gekeken naar pas uitgebrachte games, maar ook naar goede aanbiedingen of gratis te proberen games. Zo is Hot Wheels Unleashed flink in prijs gedaald. De game kost nu maar €5,99 in plaats van €39,99. Zo zijn er nog een aantal andere fijne aanbiedingen, zoals Figment of Iconoclasts.

Kijk jij wel eens naar deze Nintendo eShop-hoogtepunten op de website van Nintendo? Je kunt daar geregeld leuke aanbiedingen en nieuwe releases vinden. Zo niet, dan vertellen wij dit ook graag aan je.