[Review] Fitness Boxing feat. HATSUNE MIKU – Boksen maar!

Al vele jaren behoort Fitness Boxing tot mijn dagelijkse routine. Ik sla geen dag over en vind het heerlijk om de ochtend te starten met een goed potje boksen. Je kan wel zeggen dat deze serie mij helpt om te bewegen en mij weet te motiveren om het vol te houden. Nu er afgelopen 5 september weer een nieuw deel uitkwam in de reeks, kon ik het niet laten om ook die te gaan gebruiken. De afgelopen tijd heb ik Fitness Boxing feat. HATSUNE MIKU uitgebreid kunnen testen. In deze review lees je of Fitness Boxing feat. HATSUNE MIKU de moeite waard is om te halen en of het een meerwaarde heeft ten opzichte van de andere delen.

Eerder in de Fitness Boxing-serie verschenen: Fitness Boxing (digitaal niet meer te koop), Fitness Boxing 2: Rhythm & Exercise en Fitness Boxing Fist of the North Star. Bovendien komt op 5 december 2024 Fitness Boxing 3: Your Personal Trainer uit. De HATSUNE MIKU-variant borduurt voort op de eerdere games en bevat dezelfde gameplay. Mocht je dus al een eerder deel gespeeld hebben, dan zal deze heel vertrouwd aanvoelen. Het grootste verschil is de toevoeging van Miku Exercise en het Hatsune Miku-sausje. De verschillen zijn weliswaar klein, maar het heeft zo zijn eigen charme.

Dagelijkse work-out

Het belangrijkste aspect van Fitness Boxing is Daily Exercise. De bedoeling is om dagelijks, of in elk geval regelmatig, te trainen. Dit doe je door in elke hand een Joy-Con vast te houden. Deze registreren vervolgens jouw bewegingen. In deze modus krijg je een work-out voorgeschoteld die past bij jouw opgegeven doelen. Zo kan je bijvoorbeeld aangeven welk deel van je lichaam je wilt trainen en hoe lang de work-out ongeveer mag duren. Ook is er de optie om voor en na de work-out te stretchen met Miku. De work-outs kunnen uit één of meerdere oefeningen bestaan en elke keer verschilt het weer welke moves je moet uitvoeren. In het begin ken je er slechts enkele en zal je geleidelijk nieuwe moves leren. Dat proces kan weken tot maanden in beslag nemen. Daarom kan ik nu ook nog niet melden of er voldoende variatie zit in de verschillende oefeningen. Maar als het vergelijkbaar is met de vorige games, dan zal het na enkele maanden dagelijks gebruik wel herhalend gaan aanvoelen. De tijd zal het leren of dat bij dit deel ook het geval is.

Ik had het daarnet al over moves. Je moet natuurlijk boksen op het ritme van de muziek. Maar ja, dat zijn niet alleen jabs en straights. Soms zal je ook moeten bukken of stappen naar voren of naar achteren moeten zetten. Uiteindelijk is het heel je lichaam dat je moet gebruiken, wat helaas niet voor iedereen mogelijk is. Voor wie dat wegens omstandigheden niet kan, is er de mogelijkheid om aan te passen welke moves gebruikt worden. Een pluspunt wat mij betreft. Bovendien kan je in je eentje of samen met een vriend trainen in coöp. Dat maakt het net wat interessanter om voor een hoge score te gaan en je uiterste best te doen om alle moves perfect uit te voeren.

Besturing

Omdat ik al vele jaren deze games speel, heb ik geen moeite met de besturing. Voor wie nooit eerder zoiets heeft gespeeld weet ik dat het wel wat tijd kost om de timing onder de knie te krijgen. Je moet explosief zijn en een bepaalde beweging maken. Echter, dat heeft als nadeel dat de game makkelijk te foppen is. Als je weet wat je doet, hoef je slechts minimaal je hand te kantelen en kan je er verder gewoon bij zitten. Zelfs als je stappen moet zetten werkt dit trucje. Het is echt aan jezelf om de bewegingen goed uit te voeren, want de game kan dat niet goed genoeg registreren. Dit is een nadeel wat er al sinds het eerste deel in zit, maar het kan eigenlijk niet anders zonder de gameplay te veranderen.

Ik liep tijdens de stretch ook tegen iets anders geks op. Tijdens het uitvoeren van de bewegingen stopte de stretch opeens en was het over. Blijkbaar kan je de stretch skippen door op de B-knop te drukken, maar dat doe je soms gewoon al per ongeluk. Wat mij betreft een niet zo handige keuze om niet extra te vragen of je de stretch echt wil skippen.

Trainen met Miku

Er zijn vier trainers om mee te trainen, waaronder natuurlijk Hatsune Miku. De andere drie speel je relatief snel ook vrij en kan je vervolgens gebruiken. Naast het vrijspelen van de trainers zal je ook de meeste muzieknummers moeten vrijspelen en vervolgens kopen via de punten die je hebt behaald door te trainen. Zeker van de vocaloid-muziek is er amper wat vrij vanaf het begin. Ook zijn die alleen te gebruiken in Miku Exercise, al komt Miku Exercise ook als oefening voor in Daily Exercise. Miku Exercise wijkt licht af van de normale oefeningen. Je werkt dan niet naar een bepaalde combo toe, maar moet meer een soort rhythmgame spelen. Persoonlijk vind ik dat de leukste toevoeging aan de game en is dat de voornaamste reden waarom ik het zal blijven spelen.

Al voor de release werden er meerdere DLC’s onthuld voor Fitness Boxing feat. HATSUNE MIKU. Dat is best jammer, want het is daardoor al gelijk een game waarvoor je uiteindelijk meer voor zal moeten aanschaffen. Ik zeg expres moeten, want één van de DLC’s maakt het mogelijk om zelf oefeningen te maken en ze te gebruiken. Dat is iets wat een goede toevoeging had geweest en eigenlijk in de game al had moeten zitten.