Switch-versie onthuld van Gloomy Eyes

De narratieve puzzelgame Gloomy Eyes werd een tijd geleden aangekondigd voor de pc. Van een Switch-release was op dat moment geen sprake. Daar is nu verandering in gekomen, want er is een Switch-versie onthuld. Ook een PlayStation 5- en Xbox Series-versie zijn aangekondigd. De game zal nog dit jaar verschijnen. Wanneer precies wordt op een later moment bekendgemaakt. Een teaser-trailer is hieronder te bekijken.

In Gloomy Eyes wordt het verhaal van Gloomy en Nena verteld. Gloomy is een heus zombiekind en Nena een mensenkind. Doordat de zon niet opkomt in de wereld komen lijken tot leven. Dood en levend vechten tegen elkaar, alles om te overleven. Gloomy en Nena hebben een haast onmogelijke band en gaan op avontuur om de zon weer op te laten komen. Onderweg komen ze talrijke puzzels tegen.