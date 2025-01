Visual novel Tayutama: Kiss on my Deity komt in 2025 naar de Nintendo Switch

Visual novel Tayutama: Kiss on my Deity komt in 2025 naar de...

In het voorjaar van 2025 verschijnt een geremasterde versie van visual novel Tayutama: Kiss on my Deity voor de Nintendo Switch en PC. Dat hebben uitgever Kawaiinium en ontwikkelaar Frontier Works aangekondigd. Er is nog geen precieze releasedatum, maar duidelijk is dat het om een wereldwijde release gaat. Ook weten we dat de game ondersteund gaat worden met de Engelse taal. Met de aankondiging zijn nieuwe trailers gedeeld die je hieronder kunt bekijken. Uiteraard houden we je hier op de hoogte wanneer er een precieze releasedatum bekendgemaakt wordt.

Tayutama: Kiss on my Deity is een romantisch fantasie avontuur en verscheen oorspronkelijk in Japan in 2008 voor de PC. Het spel veroverde snel de harten van fans en dat leidde in 2009 tot een anime met dezelfde titel. Ook kwam de game in 2009 naar de Xbox 360. Nu volgt dus de uitgave van een geremasterde versie van de game voor de Nintendo Switch en PC.

In Tayutama: Kiss on my Deity volg je protagonist Yury Mito. Hij is de enige zoon van een lokale priester in Yachimata Shrine. Tijdens de voorjaarsvakantie ontmoet Yuri de goddelijke bewaakster van een mystiek relikwie in het bos dichtbij zijn school. Yuri leert dat in de relikwie een mythisch ras gevangen zit, de Tayutai. Zij vormen een gevaar voor de mensheid. Wanneer de relikwie per ongeluk wordt vernietigd worden de Tayutai vrijgelaten. Vooral gevaarlijk zijn de ‘Drie Machtigsten’, krachtige vijandige entiteiten die het gemunt hebben op mensen. Het is aan Yuri om te onderzoeken of het toch mogelijk is dat de Tayutai en mensen vreedzaam kunnen samenleven. Hiervoor krijgt hij hulp van Mashiro (een reïncarnatie van de goddelijke bewaakster van het relikwie) en drie andere heldinnen.

Nieuwsgierig geworden naar Tayutama: Kiss on my Deity? Bekijk dan de twee aankondigingstrailers hieronder. Kijk jij uit naar deze geremasterde versie? Laat het ons weten in de reacties!