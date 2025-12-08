Tekken-regisseur Katsuhiro Harada kondigt vertrek bij Bandai Namco aan

Katsuhiro Harada, uitvoerend producent en regisseur van de Tekken-franchise, heeft via sociale media zijn vetrek bij Bandai Namco aangekondigd. Harada wordt vaak gezien als een soort vader van alles wat met Tekken te maken heeft. Maar nu maakt hij bekend dat hij eind 2025 zal aftreden van zijn rol en betrokkenheid bij de serie. De legendarische regisseur zegt dat hij het aflopen van het 30-jarig jubileum van de geliefde vechtspelfranchise aangrijpt als het moment om het boek te sluiten. Op X motiveert hij zijn beslissing in een lang en persoonlijk bericht:

I’d like to share that I’ll be leaving Bandai Namco at the end of 2025.

With the TEKKEN series reaching its 30th anniversary—an important milestone for a project I’ve devoted much of my life to—I felt this was the most fitting moment to bring one chapter to a close.



My roots lie… — Katsuhiro Harada (@Harada_TEKKEN) December 8, 2025

De Tekken-franchise

Tekken is een van de succesvolste reeks videogames van Bandai Namco met wereldwijd ruim 40 miljoen verkochte exemplaren. In deze serie vechtspellen is het de bedoeling om de tegenstander met behulp van onder andere combo’s en worpen te verslaan. De eerste Tekken-game verscheen in 1994 en de meest recente – Tekken 8 – in 2024. Onlangs werd er nog gespeculeerd of Tekken 8 in de toekomt mogelijk ook naar de Nintendo Switch 2 gaat komen. Harada sloot dat in een interview afgelopen augustus in ieder geval niet uit. Maar wie weet verandert dat vooruitzicht nu gezien zijn aanstaande vertrek. Het officiële Tekken-account op X deelde ook de vertrek-aankondiging van Harada, om daar tevens een aantal relevante details aan toe te voegen zodat fans zich geen zorgen gaan maken. In het bericht staat dat het wegvallen van Harada geen invloed heeft op DLC-plannen of toekomstige updates/plannen voor Tekken 8 én de franchise in het algemeen. Wat dit betekent voor de eventuele komst van de titel naar de Switch 2 gaan we merken. Afwachten maar.

Wat vind jij van Harada’s aankondiging?