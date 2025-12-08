Releasedatum voor ritmegame Synth Riders: Overdrive

Begin oktober werd duidelijk dat de ritmegame Synth Riders: Overdrive naar de Nintendo Switch zou komen. Alleen wisten we toen nog niet wanneer. Inmiddels is de releasedatum wel bekend. Vanaf 16 december kun je losgaan op de diverse nummers van bekende artiesten. Dat laten de makers via een bericht op X weten.

🎉 10 DAYS TO GO!

We’re almost there…👀

Get ready to ride the rhythm in a whole new way.#Nintendo #Switch #SynthRiders pic.twitter.com/vGw4xxyFay — Synth Riders® on Nintendo Switch (@synthridersgg) December 6, 2025

Synth Riders is een ritmespel dat in 2018 verscheen voor meerdere VR-systemen. De aanstaande titel Synth Riders: Overdrive is een gloednieuwe game speciaal voor de Nintendo Switch. Kluge Interactive heeft de gameplay voor de Switch dan ook van de grond af herbouwd, waardoor het geen simpele port van de VR-game gaat zijn. Zo gaven ze in een persbericht aan: ‘The Switch’s portability and local multiplayer capabilities make it the perfect platform for friends and families to experience this fast-paced musical adventure together.‘

Net als Synth Riders speelt deze titel zich af in een futuristische neon cyberpunk wereld, maar dit keer bevat de game ook een verhaalmodus. Hierin vervul jij de rol van Synth Rider om het op te nemen tegen Xander, die de macht in de metropool wil overnemen. Naast de toevoeging van een verhaal is het ook mogelijk om samen te spelen. Dit kan met tot vier spelers op drie verschillende moeilijkheidsgraden. Afhankelijk van de gekochte versie kun je losgaan op 40, 54 of 64 verschillende nummers van verschillende bekende artiesten zoals Sia, Queen, David Guetta en meer. Ieder nummer heeft volgens de uitgever unieke uitdagingen en moet zowel in co-op als in versus speelbaar zijn.

Mocht je nog twijfelen, bekijk dan nog een keer de aankondigingstrailer hieronder! Staat Synth Riders: Overdrive op jouw lijstje?