PowerWash Simulator introduceert nieuwe gratis DLC

You know the drill – als FuturLab met nieuwe DLC komt voor PowerWash Simulator, dan zijn wij er als de kippen bij. En ja hoor, het is weer zo ver. Als het om PowerWash gaat, weten de developers niet van ophouden. The Muckingham Files Part 5 is uit! Vanaf vandaag kun je ‘m op je Nintendo Switch spelen. Natuurlijk wel eerst even de update downloaden.

In deze nieuwe Muckingham Files maak je een zogenaamde ‘Desert Parlour’ schoon nadat een losgeslagen wasbeer daar flink heeft huisgehouden. Tijd om de hogedrukspuit erbij te pakken dus! Anders dan in eerdere delen van deze gratis DLC-reeks lijkt het hier om ‘maar’ één level te gaan. Wel een grote, gelukkig. Neem zelf ook eens een kijkje naar de onderstaande releasetrailer:

PowerWash Simulator komt hier regelmatig voorbij, voornamelijk omdat deze rustgevende game ook regelmatig nieuwe DLC kijkt. Sommige gratis, zoals deze Muckingham Files en diverse Tomb Raider-levels, en sommige betaald. Denk bijvoorbeeld aan levels in het teken van Shrek, Back To The Future, Alice in Wonderland en – meest recentelijk – Wallace & Gromit. Onlangs is er echter een vervolg aangekondigd. Het is dus nog maar even afwachten hoe lang dit eerste deel nog voorzien zal worden van nieuwe content. PowerWash Simulator 2 komt mogelijk ook naar de Nintendo Switch 2, maar hierover is nog geen uitsluitsel.