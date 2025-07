Nintendo Direct bevestigt: Star Wars Outlaws komt naar de Switch 2

Ubisoft-titel Star Wars Outlaws komt naar de Switch 2. Op zich wisten we dit al, maar het werd zojuist bevestigd in de Nintendo Direct. De game verscheen vorig jaar augustus op andere platformen. Zelf heb ik de titel al op de PlayStation 5 gespeeld, dus ik weet dat Switch 2-bezitters een geweldig leuk avontuur te wachten staat. Mocht je trouwens voor de fysieke Switch 2-versie gaan, weet dan dat het een gamekeycard betreft. Maak alvast wat geheugen vrij om de game te kunnen downloaden.

In de Direct dus geen nieuws zoals een aankondiging of onthulling van een releasedatum. Wel werd er een ‘Developer Featurette’ getoond. In deze exclusieve video deelt het ontwikkelteam hun enthousiasme over de lancering op de Nintendo Switch 2 en hoe ze de game-ervaring hebben aangepast om de unieke mogelijkheden van de console optimaal te benutten. Van verbeterde graphics tot intuïtieve bediening, ontdek wat deze versie van Outlaws zo bijzonder maakt.

In Outlaws speel je als Kay Vess, een jonge outlaw die haar eigen pad zoekt in een sterrenstelsel dat wordt beheerst door misdaad en chaos. Samen met haar trouwe metgezel Nix reist ze van drukke steden en duistere cantina’s tot uitgestrekte woestijnlandschappen. Of je nu kiest voor blastergevechten, sluiproutes of handige afleidingen: elke missie biedt meerdere mogelijkheden. Je reputatie speelt een belangrijke rol en verandert op basis van jouw keuzes. Neem opdrachten aan van verschillende criminele syndicaten, steel waardevolle goederen en navigeer door gevaarlijke situaties—te voet én vanuit je ruimteschip, de Trailblazer.

Kijk jij uit naar Star Wars Outlaws? Laat het ons weten in de reacties!