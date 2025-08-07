Tiny Bookshop komt later vandaag naar de Nintendo Switch

Cozy gamers opgelet! Stel je voor: je laat alles achter en opent een gezellige boekwinkel aan zee! Klinkt heerlijk toch? Vanmiddag werd tijdens de Indie World-presentatie de indiegame Tiny Bookshop aangekondigd. Een schattige game waarin je boeken samenstelt, je winkel inricht, klanten adviseert en vrienden maakt. Dit boekwinkel-avontuur van Skystone Games en neoludic games komt later vandaag digitaal naar de Nintendo Switch! Geniet hieronder van de nieuwe trailer.

Is Tiny Bookshop een game voor jou? Laat het ons weten in de reacties!