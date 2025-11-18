Releasedatum onthuld voor Path of Mystery: A Brush with Death

Eerder dit jaar kondigde Aksys Games de detectivegame Path of Mystery: A Brush with Death aan voor het Westen. Op dat moment was slechts bekend dat de game in lente van 2026 zou verschijnen. Vandaag heeft Aksys Games onthuld dat we de game al op 26 februari 2026 mogen verwachten. Of er een fysieke release in Europa zal zijn, is onduidelijk. Voor Noord-Amerika is de fysieke release daarentegen wel al aangekondigd, wat de kans aanzienlijk maakt dat hetzelfde voor Europa zal gelden.

In Path of Mystery: A Brush with Death duik je in een moordzaak die al dertig jaar onopgelost is. Ooit werd namelijk midden in de nacht een beroemde landschapskunstenaar vermoord. De zaak werd destijds al snel gesloten nadat de hoofdverdachte overleed in wat leek op zelfmoord. Echter, er waren altijd al vraagtekens bij het onderzoek. Jij en je universiteitsclub, Mystery Research Club, gaan de oude zaak opnieuw onderzoeken. Bovendien beschik je over een geheim talent: je kunt in het verleden kijken via belangrijke voorwerpen. Deze gave helpt je om nieuwe aanwijzingen te vinden, mensen te ondervragen en verborgen waarheden boven tafel te krijgen.

Heb jij al zin in deze spannende game? Laat het ons in de reacties weten! Werp ook zeker een blik op de officiële site voor wat extra informatie.