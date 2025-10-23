Nog drie amiibo voor Kirby Air Riders onthuld

Eerder maakte Nintendo al bekend dat er speciale amiibo voor Kirby Air Riders zouden verschijnen. Voor de release op 20 november zouden er amiibo van Bandana-Waddle Dee & Wing Star en Kirby & Warp Star verschijnen. Deze producten waren ook al even te bestellen voor € 39,99. Echter, tijdens de Nintendo Direct vandaag werd er ietts nieuws onthuld. Zo werden er nog drie amiibo onthuld. Zo komen Meta Knight & Shadow Star, King Dedede & Tank Star en Chef Kawasaki & Hop Star ook uit. De Tank Star van Dedede kun je zelfs een beetje aanpassen door de rupsbanden er af te halen en anders terug te zetten. Zo wissel je tussen de land en zweef versies van de machine.

Meta Knight zal op 5 maart verschijnen, maar voor King Dedede en Chef Kawasaki is er alleen een globale 2026 datum bekend gemaakt.