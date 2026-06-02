Star Fox Overview trailer toont nieuwe beelden van de aankomende game

Star Fox komt later deze maand uit en wij konden er in onze preview al even over praten. De game lijkt een waardige remake te worden met een stuk meer diepgang en uitstekende gameplay bleek uit onze voorlopige conclusie. Echter, dat is niet al het Star Fox-nieuws van vandaag. Nintendo heeft namelijk een overview trailer onthuld waarin in zeven minuten de game wordt geïntroduceerd.

De video die hieronder zowel in het Engels als het Nederlands te bekijken is, bevat vooral beelden die eerder al in de Nintendo Direct zaten, maar ook zeker nieuwe beelden passeren de revue. Zo wordt er onder andere uitgelegd wat de verschillende moeilijkheidsgraden zijn en zien we meer van de verschillende modussen.

Star Fox verschijnt op 25 juni exclusief voor de Switch 2. Als je de game besteld op de Nintendo Store krijg je verschillende bonusitems zoals pins en een patch.

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