Until Then draait nog niet vlekkeloos op de Switch 1 en 2

Visual novel Until Then verscheen vorige week voor de Nintendo Switch. Dat werd gevierd met een launchtrailer en de aankondiging van een fysieke release. Als je mijn review hebt gelezen dan weet je hoe enthousiast ik over deze game ben. Until Then is een prachtige pixel-art game met een waanzinnig mooi verhaal. Het is dan ook erg jammer om in de week na de release te lezen dat spelers prestatieproblemen ervaren op zowel de Switch 1 als 2.

Day one patch geeft issues

Voor de review heb ik versie 1.0 van de game gespeeld. Op de dag van de release is er een day one patch uitgebracht die de prestatie zou moeten verbeteren. Helaas blijkt het tegenovergestelde nu het geval te zijn. Op de subreddit r/UntilThenGame zijn verschillende ervaringen te lezen waarin mensen aangeven dat de game op bepaalde punten crasht. In eerste instantie leek het te maken te hebben met de backwards compatibility van de Switch 2, waardoor spelers anderen adviseerden op de Switch 1 te spelen. Maar helaas geeft de game op de Switch 1 op specifieke punten ook problemen. Via X laten de makers weten dat ze zich bewust zijn van de problemen en werken aan een patch om de issues op te lossen.

Hi Until Then fans,



First off, thank you for playing @UntilThenGame and for all your support—it means the world to us!

We wanted to let you know that we're aware of an optimization issue when running the game on Switch 2. Our team is already working hard on a patch to address… pic.twitter.com/IZ4COSBz17 — Maximum Entertainment (@MaximumEntmt) June 30, 2025

Alhoewel deze post alleen gaat over de Switch 2 issues, wordt er ook gewerkt aan een oplossing voor de crashes op de Switch 1. In een reactie op een post op Reddit laat een van de makers weten: ‘Heya, I’m one of the devs behind the Switch port. We’re aware of the issue and, as we speak, I’m personally working on a fix for this specific issue. As a workaround, you can switch to English language, play the scene that causes the crash, and then switch back to the language you were using.’

Ondanks deze opstartproblemen hoop ik dat mensen de game nog steeds een kans geven. Want het blijft een dijk van een game van een kleine indie-studio. Dus mocht je Until Then overwegen of wellicht al gekocht hebben, dan is het misschien beter om nog even geduld te hebben en te wachten met spelen totdat de update er is. Ik blijf de game nog steeds van harte aanbevelen, maar doe jezelf een plezier en speel hem wanneer de problemen zijn opgelost. Dit verhaal wil je ervaren zonder hinderlijke crashes, zodat je volledig opgaat in de emotionele rollercoaster die deze game is. Until Then is digitaal te koop in de Nintendo eShop en gaat later dit jaar ook fysiek beschikbaar komen.