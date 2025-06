Launchtrailer voor Until Then en aankondiging fysieke release

Vandaag is de release van de waanzinnig mooie visual novel Until Then voor de Nintendo Switch. Om dat te vieren is er door uitgever Maximum Entertainment en ontwikkelaar Polychroma een launchtrailer gedeeld. De trailer vind je onderaan dit bericht. Maar dit was niet alles, want op X is er ook een fysieke release van de game aangekondigd. De fysieke versie van Until Then verschijnt op 4 december 2025. Helaas is dat alles wat we momenteel weten. Details over pre-orders en edities worden op een later moment bekendgemaakt.



Until Then is going physical on Nintendo Switch

this December 4 🦋#untilthen #untilthengame pic.twitter.com/GueeBR4LR2 — Until Then ➡️ Now on Switch! (@UntilThenGame) June 26, 2025

Wij hebben Until Then al voor de release mogen spelen en waren behoorlijk onder de indruk van deze prachtige pixel-art game. Wees voorbereid op een emotionele rollercoaster want het verhaal is zowel hartverwarmend als hartverscheurend. Mocht je onze review nog niet gelezen hebben, je vindt hem hier. Until Then is vanaf vandaag digitaal te koop in de Nintendo eShop.

